Украинцы дистанцировались от возможности рассекать по минам внутри танков Leopard и БМП Bradley, а военкомы строили личное счастье, дачи «і садок вишневий коло хати». Эдакий «Win-Win» по-украински. Но Владимир Зеленский решил вмешаться в эту идиллию.0 комментариев
Путин заявил о смещении мирового экономического и политического центра в Азию
Мировой экономический и политический центр со временем сместится в азиатские страны, заявил президент Владимир Путин на открытом уроке «Разговор о важном».
Россия уже много лет уделяет повышенное внимание развитию отношений со странами Азии, даже не в связи с текущими событиями, заявил глава государства, передает ТАСС.
«Это естественным образом мы делаем, потому что с учетом темпов развития Азии и азиатских стран центр экономической и центр политической жизни постепенно будут смещаться в эти регионы. Это абсолютно объективный, неизбежный процесс», – подчеркнул президент.
Напомним, президент России Владимир Путин проводит открытый урок «Разговор о важном», во встрече принимают участие 30 школьников.