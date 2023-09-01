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Лавров: Встреча в Джидде доказала бесперспективность переговоров без России
Саудовская Аравия уведомила Москву, что встреча в Джидде по Украине планировалась, чтобы убедить в бесперспективности переговоров без России, заявил в пятницу глава МИД Сергей Лавров в ходе выступления перед студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО.
По словам министра, «саудовские друзья» сообщили Москве, что хотят провести у себя очередное совещание в Джидде, передает РИА «Новости».
«Сказали, что это делается исключительно для того, чтобы донести до западных участников и самой Украины мысль о полной бесперспективности любых дискуссий без участия Российской Федерации, что они и сделали на том мероприятии, которое состоялось в Джидде», – сказал Лавров.
В августе а Саудовской Аравии прошла встреча по вопросам мирного урегулирования конфликта на Украине. Страны Глобального Юга предложили свое видение разрешения ситуации, которое кардинально отличается от предложений западных государств и плана Зеленского. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как России относиться к подобного рода переговорам и смогут ли страны Глобального Юга разрушить монополию Запада на урегулирование международных кризисов.