В России изменили правила размещения гаджетов на лобовом стекле машин

В России 1 сентября заработал запрет вешать гаджеты на лобовое стекло машины

Tекст: Дмитрий Зубарев

В тексте перечислены неисправности, при которых пользоваться машиной нельзя. В их число вошло размещение различного оборудования, закрывающего водителю обзор.

Как гласит документ, эксплуатация транспортных средств запрещается, если установлены дополнительные предметы или нанесены покрытия, ограничивающие обзорность с места водителя, передает РИА «Новости».

Исключение составляют стеклоочистители, наружные или встроенные антенны, зеркала заднего вида, нагревательные элементы ветрового стекла.

Таким образом, в список исключений не вошли крепления для навигатора или телефона, видеорегистраторы, транспондеры для проезда по платным трассам.

В правилах дорожного движения уже есть запрет на установку чего-либо, что мешает обзору для водителя. Это нарушение наказывается штрафом в 500 рублей.

Как сообщили в пресс-службе МВД России, в части детализации видов нарушений обзорности транспортного средства в новом перечне по сравнению с ранее применявшимся изменений не произошло, это положение применялось и прежде. Оно не включает в себя запрета на использование видеорегистратора, если указанное техническое средство не мешает обзорности.

Напомним в сентябре 2021 года Autonews сообщил, что в Кодекс об административных правонарушениях планируется добавить ряд новых штрафов для автомобилистов, соответствующий пакет разрабатывает Минюст.