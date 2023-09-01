Гуру прогресса, футурологи и прочие свидетели будущего вставляют этот график в каждую презентацию и любой пост. Буквально крича, что скептики посрамлены: ИИ создает новые возможности через рост производительности труда! Строго говоря, врут.0 комментариев
В США заявили о ликвидации главного союзника
Американский журналист Карлсон: Байден уничтожает Западную Европу украинским конфликтом
Белый дом во главе с Джо Байденом теряет свое лидерство в мире и уничтожает единственного союзника – Западную Европу, выразил мнение в интервью радиоведущему Адаму Королле известный американский журналист Такер Карлсон.
По его словам, единственный настоящий союзник США – Западная Европа – вынужден разрушаться в политическом и экономическом вопросам из-за затягивания конфликта на Украине, передает РИА «Новости».
Карлсон добавил, что США намеренно «раздавила экономику Германии», подорвав «Северный поток».
Журналист отметил, что действия Белого дома в конечном итоге привели к тому, что Штаты потеряли контроль над миром, более того, в данный момент США «находится в свободном падении», стремясь к еще одной «Великой депрессии».
Ранее американские СМИ заявили, что Украина из-за отставки Бена Уоллеса с поста главы Минобороны Британии теряет одного из своих ближайших союзников.