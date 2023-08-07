В Москве начался Всероссийский форум волонтеров-медиков

Tекст: Валентина Григоренко

Открытие прошло в Культурном центре Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». Главная цель форума – поддержка молодежных инициатив в сфере здравоохранения и создание коммуникационной среды для развития медицинского добровольчества. Экспертами и спикерами станут лидеры в сфере здравоохранения, молодежной политики и НКО.

«Созданное 10 лет назад, ваше Движение объединило во всех регионах страны энергичных, неравнодушных и чутких к чужой беде людей с активной гражданской позицией. Продолжая благородные традиции добровольчества и подвижничества, вы выполняете важную миссию – участвуете в решении актуальных задач, стоящих перед отечественными здравоохранением. Уверен, что в ходе нынешнего форума его участники смогут обменяться накопленным опытом, знаниями и практиками, предложить новые подходы к повышению эффективности деятельности Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» и, конечно, ваши социально-значимые проекты получат поддержку», – говорится в послании к участникам форума президента РФ Владимира Путина.

«За последние годы форум стал авторитетной площадкой для обсуждения путей поддержки молодежных инициатив в сфере здравоохранения и создания среды для коммуникации и развития медицинского добровольчества. Традиционно сегодня собрались самые активные и ответственные представители сферы медицинского добровольчества, которые не только ежедневно приходят на помощь нашему населению, но и организуют масштабную работу во всех регионах Российской Федерации», – передал приветственное слово министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Посыл форума в этом году – «Движение создает команда». Придерживаясь этой идеи, программа посвящена развитию региональных и местных отделений. Деловой и образовательный блоки затронут актуальные вызовы современности и определят инструменты, благодаря которым каждый участник сможет внести вклад в развитие медицинского добровольчества.

На мероприятии пройдет съезд Всероссийского общественного движения «Волонтеров-медиков» и конкурс Росмолодежь.Гранты. Авторы самых интересных и перспективных социально значимых проектов получат до 1 млн рублей на их реализацию.