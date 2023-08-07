Ленинградский зоопарк организовал душ в жару для субтропических животных

Ленинградский зоопарк в жару начал ставить животным дополнительные бассейны

Tекст: Ольга Иванова

В пресс-службе рассказали, что бассейны, например, любят капибары, они забираются в воду и лежат там. Бассейн с горкой, откуда можно спускаться в воду, получила одна из выдр, живущая отдельно от сородичей. Также дополнительный бассейн установили черному ягуару. Душ же любят животные и птицы из субтропиков, передает РИА «Новости».

Напомним, в связи с продолжением жары как в Москве, так и в южных российских регионах, специалисты рекомендуют гражданам пить больше жидкости (зеленый чай, морсы, воду), а при выходе на улицу не забывать головной убор, даже если кажется, что облачно, и солнце не напечет.