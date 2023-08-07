Политолог: Неудачи губернатора Коновалова в Хакасии сказались на рейтинге КПРФ в регионе

Политолог Мартынов объяснил изменения в рейтингах партий в Хакасии

Tекст: Олег Исайченко

«В Хакасии есть сильный претендент на пост губернатора – Сергей Сокол, который представляет «Единую Россию». Поддержка населением достойного кандидата отражается и на уровне доверия к партии», – сказал Алексей Мартынов, директор Международного института новейших государств.

«Люди в Хакасии видят, что ЕР в преддверии выборов проводит качественную работу по улучшению жизни. Они буквально ощущают результат на себе. А это, в свою очередь, отрицательно сказывается на рейтинге нынешнего губернатора – Валентина Коновалова. Общество сочло результаты его деятельности на посту неудовлетворительными», – отмечает собеседник.

«Все его пребывание в должности было омрачено склоками и скандалами. Разумеется, жителям региона это не нравится, недовольство отражается и на рейтинге КПРФ. Не думаю, что коммунистам удастся изменить ситуацию. Скорее всего, показатели в течение следующего месяца будут постепенно снижаться», – подчеркивает эксперт.

«Несмотря на то что у «Единой России» уровень поддержки в регионе самый высокий, другие партии также смогут воспользоваться положением дел и получить дополнительные очки. Вероятно, итоговые результаты ЛДПР, «Справедливой России – Патриоты – За правду» и «Новых людей» окажутся более высокими, чем предсказывают текущие исследования», – резюмирует Мартынов.

Ранее всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос о декларируемой поддержке политических партий в Республике Хакасия. Результаты исследования опубликованы на официальном сайте организации.

Жителей региона попросили ответить, за какую бы партию они проголосовали, если бы выборы в Государственную думу состоялись в ближайшее воскресенье. Лидером оказалась «Единая Россия», в поддержку которой высказались 43% респондентов. Отдать свой голос за КПРФ решили 23%, за ЛДПР – 8%, за «Справедливую Россию – Патриоты – За правду» – 4% и за «Новых Людей» – 3%. У каждого восьмого данный вопрос вызвал затруднения (12%).