Пасечник: Силы России за неделю отразили более 30 попыток ВСУ пойти в наступление в ЛНР

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, в зоне ответственности Луганско-Северодонецкого армейского корпуса противник предпринял более 30 попыток наступления, которые были пресечены подразделениями ВС России, передает ТАСС.

Пасечник рассказал, что на участке Берестовое – Переездное, где ВСУ пытались прорваться 14 раз, потери противника составили до 150 человек, на участке Новодружеск – Григоровка украинские войска пытались наступать 11 раз, ликвидированы около ста солдат, на участке Волчеяровка – Ивано-Дарьевка противник пытался атаковать пять раз и потерял до 40 человек убитыми и ранеными.

По словам Пасечника, были также уничтожены самоходная артустановка Krab, пять бронемашин, пятьполевых складов с боеприпасами и 90 БПЛА.

Ранее в Минобороны сообщили, что на Купянском направлении грамотными действиями Западной группировки освобожден населенный пункт Новоселовское Луганской народной республики (ЛНР).