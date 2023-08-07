В дни конфликтов и испытаний русские отлично осознают, где «мы» и где «они», где границы «мира вообще» и нашего русского пространства. Если это осознание становится выше политических расчетов, экономической выгоды и групповых интересов, мы побеждаем.0 комментариев
ВС России отразили 30 попыток наступления ВСУ в ЛНР
Пасечник: Силы России за неделю отразили более 30 попыток ВСУ пойти в наступление в ЛНР
Российские силы за неделю отразили свыше 30 попыток украинской армии пойти в наступление в ЛНР, сообщил врио главы республики Леонид Пасечник.
По его словам, в зоне ответственности Луганско-Северодонецкого армейского корпуса противник предпринял более 30 попыток наступления, которые были пресечены подразделениями ВС России, передает ТАСС.
Пасечник рассказал, что на участке Берестовое – Переездное, где ВСУ пытались прорваться 14 раз, потери противника составили до 150 человек, на участке Новодружеск – Григоровка украинские войска пытались наступать 11 раз, ликвидированы около ста солдат, на участке Волчеяровка – Ивано-Дарьевка противник пытался атаковать пять раз и потерял до 40 человек убитыми и ранеными.
По словам Пасечника, были также уничтожены самоходная артустановка Krab, пять бронемашин, пятьполевых складов с боеприпасами и 90 БПЛА.
Ранее в Минобороны сообщили, что на Купянском направлении грамотными действиями Западной группировки освобожден населенный пункт Новоселовское Луганской народной республики (ЛНР).