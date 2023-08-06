В Изборске завершилась тематическая смена юных реконструкторов и историков

На протяжении пяти дней финалисты конкурса «Крепости России» проходили исторические лекции и мастер-классы, соревновались в испытаниях дружинников, участвовали в квестах, походах, народных, подвижных, этнографических и военных играх, посещали экскурсии, а также фестиваль реконструкции «Железный град». В рамках смены, участники изучили средневековую кухню, научились ориентироваться на местности, разводить костры, оказывать первую медицинскую помощь в походах, плести кольчугу, изготавливать народных кукол и талисманов, стрелять из лука, а также нашли друзей из разных уголков страны.

Для участия в смене, молодых люди прошли конкурсный отбор, где демонстрировали творческие задания, посвященные эпохе Развитого Средневековья, а также представили свои достижения. Проект создан для развития у детей и подростков интереса к национальной культуре, истории, народному творчеству, ремеслам и археологии, укрепления здоровья с помощью подвижных исторических этнографических игр и турниров, укрепления дружбы и сотрудничества между детьми разных возрастов.

Организаторами смены «Изборская крепость» выступили Общероссийское общественное движение «Клубы исторической реконструкции России», Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение первых» и Государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник «Изборск». В рамках проекта «Крепости России» пройдут еще два тематических заезда: «Сибирский оплот» в Новосибирске и «Вехи истории» в Москве.