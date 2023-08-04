Несмотря на то, что в авангарде европейской русофобии Испания не идет, уделить противостоянию с ней надо самое пристальное внимание. Хотя бы потому, что это касается наших связей с Латинской Америкой, которым испанцы явно угрожают.4 комментария
Путин подписал закон о налоге на сверхприбыль для крупных компаний
Путин подписал закон о разовом налоге в 10% на сверхприбыль для крупных компаний
Президент России Владимир Путин подписал закон, который устанавливает 10% налог для крупных компаний, средняя арифметическая величина прибыли которых за 2021 год и 2022 год превысила 1 млрд рублей.
Налоговая база будет рассчитываться как разница между средней арифметической величиной прибыли за 2021–2022 годы и за 2018–2019 годы, следует из документа на официальном портале правовой информации.
При этом из состава налогоплательщиков налога на сверхприбыль исключаются предприятия малого и среднего бизнеса, организации–плательщики единого сельхозналога, российские организации, созданные после 1 января 2021 года, иностранные организации, начавшие деятельность в России через постоянные представительства после 1 января 2021 года.
Также из состава плательщиков исключены компании нефтегазового сектора и добычи угля, поскольку для них уже предусмотрены дополнительные налоги по НДПИ и демпферу на моторное топливо. Налог должен быть уплачен не позднее 28 января 2024 года, он будет носить разовый характер. Поступления от налога планируются в объеме 300 млрд рублей.
Ранее Госдума одобрила законопроект о налоге на сверхприбыль крупных компаний.