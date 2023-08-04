Путин подписал закон о налоге на сверхприбыль для крупных компаний

Путин подписал закон о разовом налоге в 10% на сверхприбыль для крупных компаний

Tекст: Вера Басилая

Налоговая база будет рассчитываться как разница между средней арифметической величиной прибыли за 2021–2022 годы и за 2018–2019 годы, следует из документа на официальном портале правовой информации.

При этом из состава налогоплательщиков налога на сверхприбыль исключаются предприятия малого и среднего бизнеса, организации–плательщики единого сельхозналога, российские организации, созданные после 1 января 2021 года, иностранные организации, начавшие деятельность в России через постоянные представительства после 1 января 2021 года.

Также из состава плательщиков исключены компании нефтегазового сектора и добычи угля, поскольку для них уже предусмотрены дополнительные налоги по НДПИ и демпферу на моторное топливо. Налог должен быть уплачен не позднее 28 января 2024 года, он будет носить разовый характер. Поступления от налога планируются в объеме 300 млрд рублей.

Ранее Госдума одобрила законопроект о налоге на сверхприбыль крупных компаний.