Кириенко выступил перед участниками форума «Территория смыслов»

С лучшими выпускниками всех заездов форума Кириенко обсудил принципы управленческой деятельности. По его словам, управление начинается с принятия решения, которое всегда принимается в условиях дефицита времени и информации.

Управление начинается с принятия на себя ответственности за свою жизнь, работу, семью, здоровье, развитие и карьеру. По его мнению, это главный принцип, который помогает понять, наблюдатель вы или участник.

На примере базового принципа атомной отрасли, где в приоритете не станки и запасы урана, а люди, он акцентировал внимание на человеке со своими взглядами и собственной волей: «хорошо люди делают только то, во что действительно верят». Уникальность же таланта руководителя – собрать команду из «не таких, как ты».

Огромное значение, по его словам, имеет масштаб цели, даже в условиях, когда не всегда есть необходимый ресурс, чтобы совершить рывок. Так, решительность людей помогла небольшую, но сильную идею превратить в масштабный гражданский проект #МЫВМЕСТЕ. В рамках проекта, участниками которого являются 20 млн граждан, около 9 млн человек получили помощь: это и народ Донбасса, военнослужащие и их семьи.

«Сейчас время вызовов. Но любые вызовы всегда открывают новые возможности. Мы часто сталкиваемся с тем, что нам говорят о том, что те или иные вещи просто невозможны: есть объективные трудности, с которыми ничего нельзя сделать. Секрет в том, чтобы забыть об этих установках. Идеи и воля людей меняют мир», – подытожил Кириенко.

В диалоге с участниками обсудили ряд вопросов, касающихся системы образования и развития молодежного движения, государственной службы и формирования кадрового резерва.