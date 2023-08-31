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    Украинский президент и его приспешники прекрасно понимают, что официальный отказ от Крыма и Донбасса будет означать для них политическую, а если не успеют сбежать, то и физическую смерть.

    2 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Америку ждет гонка на политических лафетах

    Сейчас меньшим злом является политическое выживание обоих фаворитов – Байдена и Трампа – до дня голосования. А что будет после него – об этом США и весь мир подумают на следующий день.

    3 комментария
    Максим Соколов Максим Соколов Воложева тропа привела в дураки

    Столкнувшись с санкциями «свободного мира», лучше бы следовать правилу «Не верь, не бойся, не проси». Разоружение перед партией, конечно, есть необходимое условие для смягчения или даже снятия санкций, но достаточным оно является не всегда.

    29 комментариев
    31 августа 2023, 17:45

    Путин поручил выбрать оптимальные решения для газификации Красноярского края

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин, открывая совещание по вопросам социально-экономического развития Красноярского края, поручил оперативно выбрать оптимальные решения для газификации в регионе.

    «Особое направление работы – это газификация Красноярского края. Как говорят специалисты, ее можно провести как на базе мощности проектируемого газопровода «Сила Сибири – 2», так и в качестве независимого проекта… Нужно оперативно выбрать оптимальное решение», – приводит его слова ТАСС.

    Путин отметил, что граждане и бизнес этого очень ждут, поскольку газификация является ресурсом для экономики, решения экологических проблем и для индивидуального жилищного строительства.

    Ранее Путин заявил, что Красноярский край богат ресурсами, но основной упор нужно делать на углублении переработки сырья.

    31 августа 2023, 01:58
    В США рассказали о конфликте Байдена с помощниками из-за его слов о Путине

    Журналист Фор: Байден злился из-за попыток своих помощников «сгладить» его слова о Путине

    В США рассказали о конфликте Байдена с помощниками из-за его слов о Путине
    @ Shawn Thew – Pool via CNP/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент США Джо Байден разозлился на своих помощников, которые пытались «подчистить» последствия его заявлений в адрес российского лидера Владимира Путина в 2022 году, пишет в своей книге The Last Politician («Последний политик») политический обозреватель Франклин Фор.

    В книге Фора, которая появится в продаже 5 сентября, говорится, что Байден был недоволен заявлениями своих помощников, которые прозвучали после его заявлений в Варшаве в 2022 году. Тогда американский президент сказал, что президент Путин «не может оставаться у власти», напоминает ТАСС.

    Белый дом впоследствии заверял, что Байден высказался на эмоциях и что его слова не отражают официального политического курса Вашингтона. Заявления о том, что американские власти не заинтересованы в смене политического руководства России, звучали в том числе на уровне вице-президента США Камалы Харрис.

    В Кремле тогда подчеркивали, что не президенту США решать, кто будет находиться у власти в России.

    В книге Фора, выдержки из которой публикует портал Axios, говорится, что, возвращаясь домой, Байден «испытывал жалость к себе». Он, по мнению автора книги, осознавал допущенную ошибку, но «был возмущен своими помощниками», поскольку их заявления создавали впечатление, будто они «подчищали за ним грязь». По информации американского политического обозревателя, Байден жаловался своим друзьям на то, что на него не стали возлагать ответственность за неудачу, и вместо этого обращаются с ним как с ребенком.

    Коментарии (7)
    29 августа 2023, 14:04
    Путин: Уровень зарплат в России должен расти

    Tекст: Алина Власенко

    Власти должны работать над тем, чтобы уровень благосостояния россиян рос, заявил президент Владимир Путин на встрече с директором Федеральной службы судебных приставов Дмитрием Аристовым.

    По словам Путина, уровень заработной платы должен повышаться, как и благосостояние людей в целом, передает ТАСС.

    «Хотя ситуация на рынке труда у нас сейчас стабильная, тем не менее надо думать об этом  всегда», – заявил Путин, комментируя слова Аристова о должниках.

    Ранее Путин заявил, что данные о росте заработных плат и занятости в промышленности страны указывают на то, что она «набирает ход».

    Коментарии (11)
    30 августа 2023, 23:41
    Американский журналист заявил о ярости Макрона и Шольца из-за Путина

    Журналист Хинкл: Безразличное отношение Путина к санкциям привело в ярость Макрона и Шольца

    Американский журналист заявил о ярости Макрона и Шольца из-за Путина
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц пришли «в бешенство» из-за того, что российского лидера Владимира Путина не волнуют западные санкции, заявил американский журналист Джексон Хинкл.

    Хинкл в своем блоге на YouTube отметил, что во время встречи Макрона и Шольца с Путиным российский президент даже не упоминал об ограничительных мерах.

    «Макрон не мог понять: какого черта происходит?» – передает РИА «Новости» слова американского журналиста.

    Российский лидер не переживает из-за давления со стороны Запада, поскольку вред причинен именно Соединенным Штатам и Европейскому союзу, уверен Хинкл. Россия же, по его мнению, в этой сфере одержала победу.

    Президент Владимир Путин ранее отмечал, что западные инициаторы санкций пошли на резкий разрыв связей, но Россия сумела обеспечить устойчивость экономики.

    Коментарии (4)
    30 августа 2023, 10:23
    Milliyet: Эрдоган ознакомит страны G20 с планами Путина по Украине

    Tекст: Алина Власенко

    Страны «Большой двадцатки» услышат от президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана условия и намерения российского лидера Владимира Путина по прекращению конфликта на Украине, пишет газета Milliyet.

    «Встреча Эрдогана и Путина накануне саммита «Большой двадцатки» в Индии превратит Турцию в звезду мероприятия. Все захотят узнать у Эрдогана условия и намерения Путина, а Запад в очередной раз объяснит Эрдогану свою линию по Украине», пишет Milliyet.

    Таким образом, отмечает издание, начнется процесс посредничества в прекращении конфликта на Украине, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган также могут на запланированных переговорах обсудить новую формулу для зерновой сделки.

    В понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Путин проведет встречу с Эрдоганом, и отметил, что о времени и месте сообщат позднее.

    Коментарии (7)
    30 августа 2023, 07:57
    Россия назвала условие для проведения ядерных испытаний

    Российский дипломат Глухов заявил, что Москва устроит ядерные испытания только в ответ на аналогичный шаг США

    Tекст: Антон Антонов

    Россия может провести ядерные испытания только в том случае, если США сделают это первыми, заявил на заседании ГА ООН представитель постпредства России при организации Дмитрий Глухов.

    Комментируя высказанную США обеспокоенность указанием президента России Владимира Путина на готовность к ядерному испытанию, Глухов подчеркнул, что именно США являются единственной страной, которая применяла ядерное оружие. При этом США провели больше ядерных испытаний, чем какое-либо другое государство.

    По словам Глухова, Вашингтон «не первый год сохраняет открытым вопрос о возвращении к испытаниям» и «по этой причине не ратифицирует» Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, передает РИА «Новости».

    В связи с этим Россия не признает право Вашингтона выступать с какими-либо обвинениями в свой адрес. Глухов пояснил, что Путин говорил о гипотетической возможности возобновления ядерных испытаний. Слова президента России нужно «рассматривать исключительно в контексте нашего ответа на деструктивные действия США» как «превентивный сигнал», сказал дипломат. «К такому шагу мы прибегнем только в том случае, если Соединенные Штаты сделают это первыми», – заявил он.

    В свою очередь, посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов также обвинил США в «наглом искажении» российской позиции. «Глава нашего государства ясно дал понять: курс США деструктивен. Если Америка возобновит ядерные испытания, мы готовы к зеркальному ответу. Однако в инициативном порядке на такие меры не пойдем», – заявил посол.

    Он отметил, что США «палец о палец не ударили», чтобы ввести» ДВЗЯИ в действие, лишь «кормят мир обещаниями», оставаясь «уклонистами». При этом «другие страны в своих решениях по данному вопросу оглядываются на Америку, которая по существу способствует эрозии этого важного соглашения».

    Антонов указал, что США делают вид, будто в вопросах разоружения и нераспространения виноват всегда кто-то другой, «как правило, Россия». Если же США «не откажутся от соблазна возобновить ядерные испытания», то «хоронить» придется и ДВЗЯИ, заявил он.

    Напомним, Путин, выступая с обращением к Федеральному собранию, заявил, что у Москвы есть информация, что «некоторые деятели в Вашингтоне» задумываются о ядерных испытаниях. Это связано с разработкой в США новых типов боеприпасов. «В этой ситуации Министерство обороны России и Росатом должны обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия, – дал поручение Путин. – Первыми мы, разумеется, этого делать не будем, но если США проведут испытание, то и мы проведем».

    Коментарии (4)
    29 августа 2023, 07:57
    Турция захотела обсудить возобновление зерновой сделки «в ее прежнем виде»

    На переговорах Путина и Эрдогана Турция собралась обсуждать как изначальный вариант зерновой сделки, так и альтернативы

    Tекст: Антон Антонов

    На переговорах в сентябре президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган рассмотрят как вариант возобновления зерновой сделки «в ее прежнем виде», так и возможные альтернативы, сообщил источник в политических кругах в Анкаре.

    Источник ТАСС заявил, что Турция считает самым предпочтительным вариантом зерновой сделки изначальный. На переговорах в России стороны обсудят «в целом вопрос о возобновлении сделки в ее прежнем виде», сказал источник. Однако, добавил он, рассматриваться будут и «возможные альтернативы для доставки зерна в нуждающиеся страны».

    Напомним, по данным Bloomberg, Эрдоган может приехать в Россию 8 сентября. В четверг дипломатический источник в Турции сообщал, что встречу Путина и Эрдогана якобы планируется провести в Сочи. В качестве возможной даты он называл 4 сентября.

    Коментарии (3)
    29 августа 2023, 12:09
    Newsweek изменил название статьи, в которой признал новые регионы частью России

    Tекст: Алина Власенко

    Американский журнал Newsweek изменил название статьи, в которой фактически признал ДНР, ЛНР и другие новые регионы частью России.

    В понедельник Newsweek опубликовал статью на фоне заявления пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что осенью у Владимира Путина планируются зарубежные поездки. Издание озаглавило материал так: «Путин впервые более чем за год покидает Россию, заявил Кремль».

    При этом президент России в марте и апреле посетил ДНР, ЛНР, Херсонскую область и Крым, воссоединение которых с Россией Запад не признает, несмотря на результаты проведенных там референдумов. Кроме того, осенью и зимой 2022 года Путин побывал в Узбекистане, Казахстане, Армении, Киргизии и Белоруссии.

    К утру вторника заголовок статьи был изменен, также в нее добавили контекст. В частности, в материале упоминался визит Путина в Белоруссию и поездка в Иран в 2022 году. А сама статья теперь называется «Путин покидает Россию впервые после смерти (Евгения) Пригожина, заявил Кремль».

    В статье также добавляется, что президент только один раз покидал Россию после выдачи «ордера» МУС 17 марта. При этом издание не уточняет, о какой поездке идет речь. Между тем, 18 марта Путин посетил Крым, 19 марта – ДНР, а 18 апреля – Херсонскую область и ЛНР. Таким образом, западное издание признает ряд новых регионов российскими, передает РИА «Новости».

    Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23–27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав России высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области – 93,11%.

    Коментарии (0)
    29 августа 2023, 14:23
    Путин назвал проблемой государства ситуацию, когда гражданам нечем оплатить долги

    Tекст: Ольга Иванова

    Ситуации, когда гражданам нечем оплатить долги, – это проблема государства, заявил президент России Владимир Путин на встрече с директором ФССП Дмитрием Аристовым.

    Аристов рассказал о Путину о профессиональных должниках»: людях, которые не имеют никакого дохода, имеют долги по кредитам, платежам за ЖКХ, занимают деньги у соседей.

    «Проблема государства – надо, чтобы у людей такие жизненные ситуации не возникали», – ответил ему Путин, сообщает РИА «Новости».

    Ранее Путин заявил, что власти должны работать над тем, чтобы уровень благосостояния россиян рос.

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    30 августа 2023, 19:07
    Кадыров заявил о готовности выполнить любой приказ Путина

    Кадыров заявил о готовности выполнить любой приказ Путина, даже ценой собственной жизни

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что обязан президенту России Владимиру Путину жизнью дважды, и подчеркнул, что готов исполнить любой его приказ.

    Руководитель региона в своем Telegram-канале обратил внимание на публикации в иностранных изданиях от «недоделанных политологов», которые предсказывают ему «скорую гибель», и добавил, что относится к таким информационным вбросам с «пренебрежительным снисхождением».

    Он пояснил, что подобные измышления лишь веселят его, и подчеркнул, что «не принадлежит сам себе», а принадлежит Родине, ее интересам и религии. «И я готов выполнить любой приказ Владимира Владимировича, даже если итогом станет смерть», – подчеркнул Кадыров.

    В декабре Кадыров сообщал, что глава государства наградил его орденом Александра Невского за вклад в развитие региона и решение важных государственных задач.


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    30 августа 2023, 13:33
    Патрушев: Путин одобрил предложения Совбеза по развитию станкостроения

    Секретарь Совбеза Патрушев: Президент Путин одобрил предложения Совета безопасности по развитию станкостроения

    Tекст: Антон Никитин

    Совет безопасности представил президенту Владимиру Путину предложения по развитию станкостроения и получил его одобрение, сообщил секретарь Совбеза Николай Патрушев.

    Патрушев сообщил на совещании по участию российских вузов в обеспечении технологической независимости страны, что президент одобрил доклад по станкостроению, в подготовке которого приняло участие больше 50 ведомств и учреждений. Секретарь Совбеза заверил, что этому делу правительство будет сейчас уделять очень серьезное внимание, передает ТАСС.

    Напомним, в апреле Путин призвал преодолеть избыточную зависимость от зарубежных технологий в машиностроении, сформировать собственное станкостроение на основе самых современных разработок.

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    30 августа 2023, 13:48
    Песков: Путин всегда ценил большой талант и патриотизм Кобзона

    Песков: Президент Путин очень тепло относился к народному артисту СССР, политику и общественному деятелю Иосифу Кобзону

    Tекст: Антон Никитин

    Президент Владимир Путин очень тепло относился к народному артисту СССР, политику и общественному деятелю Иосифу Кобзону, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Президент имел очень теплые личные отношения с Кобзоном и всегда относился к нему как к большому таланту и большому патриоту Родины. В этом плане ничего не изменилось и никогда не изменится», – приводит ТАСС ответ Пескова на вопрос по случаю пятой годовщины со дня смерти артиста.

    Напомним, в сентябре 2022 года Песков рассказал, что президент России Владимир Путин хорошо знал и уважал народного артиста СССР Иосифа Кобзона.

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    29 августа 2023, 12:41
    Песков: Путин никогда не обсуждал тему санкций с Шольцем и Макроном

    Tекст: Алина Власенко

    Президент России Владимир Путин никогда не обсуждал тему санкций против Москвы с канцлером Германии Олафом Шольцем, президентом Франции Эммануэлем Макроном и лидерами других вводивших эти ограничения стран, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Путин никогда не затрагивал тему санкций в контактах с руководителями стран, которые санкции вводили», – сказал Песков, передает ТАСС.

    Так он прокомментировал публикацию газеты Bild, в которой был приведен диалог Макрона и Шольца после переговоров с Путиным в марте 2022 года. Лидеры Франции и ФРГ были удивлены тем, что президент России не упомянул санкции, введенные против Москвы.

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    30 августа 2023, 09:36
    Путин поздравил Лукашенко с днем рождения

    Tекст: Алина Власенко

    Президент России Владимир Путин поздравил белорусского коллегу Александра Лукашенко, которому исполнилось 69 лет, с днем рождения, и заявил, что вместе Москва и Минск смогут преодолеть любые трудности.

    «Искренне дорожу установившимся между нами взаимопониманием. Уверен, совместными усилиями мы сможем преодолеть любые трудности и обеспечить наращивание многопланового российско-белорусского сотрудничества, в том числе в формате Союзного государства», – говорится в телеграмме президента, опубликованной на сайте Кремля.

    Путин пожелал Лукашенко крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в государственной деятельности.

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    29 августа 2023, 13:38
    Первая партия художественной литературы доставлена в ЛНР по поручению Путина

    Первая партия художественной литературы доставлена в ЛНР в рамках поручения президента России Владимира Путина

    Tекст: Антон Никитин

    Первая партия художественной литературы – около 100 тыс. книг – в рамках поручения президента Владимира Путина доставлена в Луганск и скоро будет распределена между школьными библиотеками республики.

    Министр образования и науки ЛНР Иван Кусов рассказал, что в республику доставлена первая партия художественной литературы, книги пойдут в школы буквально со склада. Он уточнил, что всего в республику поступит более 750 тыс. книг, каждая школьная библиотека в ЛНР получит одинаковый комплект книг, по пять экземпляров и около 300 наименований. По словам министра, особенно это важно для тех районов, где пока нет интернета – там у ребят особенно просыпается любовь к чтению, они очень хотят эти книги получить.

    Пополнится фонд и публичных библиотек. Это известные произведения русских писателей: «Тимур и его команда» Аркадия Гайдара, «Рассказы о войне» Валентина Катаева, «На дне» Максима Горького, «Собачье сердце» Михаила Булгакова, басни Ивана Крылова, а также бессмертные произведения Пушкина, Достоевского, Лермонтова.

    Директор луганского УВК «Интеллект» Виктор Шутов в свою очередь сообщил, что в прошлом году школы были обеспечены учебниками, которые сейчас выдают учащимся. Кроме того, он отметил, что образовательные учреждения республики подсоединены к программе «Литрес» – это электронная библиотека. По его словам, учеников и их родителей в этом году ждет много сюрпризов, много интересных проектов.

    Министр образования и науки ЛНР Иван Кусов подчеркнул, что такого массового поступления книг в республике никогда раньше не было. По его словам, это было отдельное поручение президента России – чтобы библиотеки новых регионов получили такой шикарный подарок – свежие, недавно отпечатанные книги для разных возрастов (с 1-х по 11-е классы).

    На приобретение художественной литературы для библиотек новых регионов по поручению президента России Владимира Путина из резервного фонда выделен 1 млрд рублей.

    Ранее волонтеры передали Херсонской области семь тонн книг на русском языке.

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    30 августа 2023, 12:10
    Путин по телефону тепло поздравил Лукашенко с днем рождения

    Кремль: Президент России Путин в телефонном разговоре тепло поздравил президента Белоруссии Лукашенко с 69-летием

    Tекст: Антон Никитин

    Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре тепло поздравил президента Белоруссии Александра Лукашенко с 69-летием, сообщила пресс-служба Кремля.

    Как сообщается на сайте Кремля, в ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин тепло поздравил главу Белоруссии Александра Лукашенко с днем рождения.

    Ранее Путин направил Лукашенко поздравительную телеграмму, в которой выразил уверенность, что вместе Москва и Минск смогут преодолеть любые трудности и нарастить сотрудничество, в том числе в формате Союзного государства.

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