Путин выразил соболезнования президенту ЮАР в связи с пожаром в Йоханнесбурге

Tекст: Ольга Иванова

«Уважаемый господин президент, примите искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями пожара в Йоханнесбурге. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», – говорится в телеграмме на сайте Кремля.

Как сообщил представитель городской службы по чрезвычайным ситуациям ЮАР Роберт Мулаудзи, власти города рассматривают две причины пожара: незаконное подключение к электросети и разведение огня в одном из помещений. Он отметил, что пожар начался на первом этаже и быстро охватил все здание, передает ТАСС.

Как сообщили в мэрии Йоханнесбурга, в доме на момент пожара могли находиться до 200 человек.

Пожар произошел в пятиэтажном здании, в котором, предположительно, люди проживали незаконно. Количество погибших из-за пожара в многоэтажном доме в Йоханнесбурге в ЮАР возросло до 73 человек, еще 52 человека получили травмы.