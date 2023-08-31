Украинский президент и его приспешники прекрасно понимают, что официальный отказ от Крыма и Донбасса будет означать для них политическую, а если не успеют сбежать, то и физическую смерть.0 комментариев
Путин выразил соболезнования президенту ЮАР в связи с пожаром в Йоханнесбурге
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования лидеру Южно-Африканской республики Сирилу Рамафосе в связи с трагическими последствиями пожара в Йоханнесбурге.
«Уважаемый господин президент, примите искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями пожара в Йоханнесбурге. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», – говорится в телеграмме на сайте Кремля.
Как сообщил представитель городской службы по чрезвычайным ситуациям ЮАР Роберт Мулаудзи, власти города рассматривают две причины пожара: незаконное подключение к электросети и разведение огня в одном из помещений. Он отметил, что пожар начался на первом этаже и быстро охватил все здание, передает ТАСС.
Как сообщили в мэрии Йоханнесбурга, в доме на момент пожара могли находиться до 200 человек.
Пожар произошел в пятиэтажном здании, в котором, предположительно, люди проживали незаконно. Количество погибших из-за пожара в многоэтажном доме в Йоханнесбурге в ЮАР возросло до 73 человек, еще 52 человека получили травмы.