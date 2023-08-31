Украинский президент и его приспешники прекрасно понимают, что официальный отказ от Крыма и Донбасса будет означать для них политическую, а если не успеют сбежать, то и физическую смерть.0 комментариев
В Подмосковье похоронили командира ЧВК «Вагнер» Уткина
В Подмосковье прошла церемония похорон командира ЧВК «Вагнер» Уткина
В Подмосковных Мытищах состоялось прощание с командиром ЧВК «Вагнер» Дмитрием Уткиным.
В Telegram-канал SHOT сообщается, что прощание прошло на Федеральном военном мемориале «Пантеон защитников Отечества». В церемонии принимал участие военный оркестр.
Дмитрий Уткин родился 11 июня 1970 в городе Асбест Свердловской области. Есть также информация, что он родился в Кировограде Украинской ССР, или в селе Смолино под Кировоградом. Окончил военное училище в Ленинграде. Погиб в возрасте 53 лет.
На Пороховском кладбище в Петербурге во вторник прошло прощание с основателем группы «Вагнер» Евгением Пригожиным.