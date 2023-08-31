В фонде «Защитники Отечества» рассказали о помощи ветеранам

Она рассказала историю помощи Владимиру Шахову из Волгоградской области, который отправился добровольцем в зону СВО. В октябре 2022 года под Лисичанском получил осколочное ранение, повредил обе ноги и руку.

«В филиале фонда Владимиру оказали содействие в медицинской помощи. (…) В середине августа 2023 года Владимира прооперировали, результат превзошел все ожидания – уже на следующий день врачи отметили, что улучшение состояния пациента составило 70%», – написала Цивелева в Telegram.

Также в фонде рассказали о работе региональных отделений. Так, в филиал фонда в Тульской области в городе Алексин обратился ветеран боевых действий. Мужчина получил ранение и попал в госпиталь, после чего был уволен в запас, и ему требовалось оформить инвалидность и денежные выплаты. В филиале фонда ветерану помогли собрать документы и передали их в бюро медико-социальной экспертизы. В результате в течение двух суток ветерану установили группу инвалидности, теперь он сможет получить все полагающиеся меры поддержки, говорится в Telegram-канале фонда.

Жена погибшего военнослужащего Ксения, мама троих несовершеннолетних детей, обратилась в кировский филиал фонда с просьбой помочь в решении ряда жилищных и бытовых вопросов, а также устроить детей в детский сад и школу в новом микрорайоне. Социальный координатор помогла семье Ксении в поиске жилья, оформлении документов и переезде на новое место жительства. Кроме того, она оказала содействие в получении мест в детском саду и школе, а также оформила положенные родственникам погибшего меры социальной поддержки и предложила пройти оздоровительное лечение.