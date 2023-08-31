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Посла Франции вызвали в МИД Азербайджана из-за отправки помощи в Карабах
Посла Франции вызвали в МИД Азербайджана из-за отправки «гуманитарного груза» в Карабах
Азербайджанский МИД вручил ноту протеста послу Франции Анн Буайон из-за отправки «гуманитарного груза» к пропускному пункту «Лачин», сообщили в дипведомстве.
Отправка груза проходила в сопровождении руководящих лиц ряда французских городов, включая мэра Парижа Анн Идальго. Переданы, по данным МИД Азербайджана, были транспортные средства под видом «гуманитарного груза», передает ТАСС.
Между тем глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Лачинский коридор «должен быть свободен для гуманитарной помощи».
Она уточнила, что совместно с французской коллегой Катрин Колонна включили в повестку дня ситуацию в Нагорном Карабахе. По словам Бербок, «положение людей там катастрофическое».
Министр заявила, что в регионе электричество доступно только в небольших количествах.
«И именно поэтому мы обращаемся к Азербайджану и России с настоятельным призывом: народ Нагорного Карабаха должен, наконец, получить то, что ему нужно для жизни. Лачинский коридор должен быть свободным для гуманитарной помощи», – сказала глава германского МИД.
Главы МИД ЕС намерены обсудить этот вопрос в четверг.
Ранее глава МИД Армении Мирзоян заявил об отсутствии альтернатив Лачинскому коридору.