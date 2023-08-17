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    План США состоит в том, чтобы не дать Пакистану выстраивать свои отношения с Россией так, как это делает Индия. Увы, Исламабад крайне уязвим и податлив. Чем и пользуются его американские партнеры, а по сути – начальники.

    5 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Зачем Украина пугает Израиль

    Киев и не думает отказываться от шантажа как способа достижения своих целей. С Германией же прокатило. Теперь на очереди Израиль. Тем более сейчас, когда руководство Израиля очень уязвимо для информационных атак.

    3 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Как возник феномен тыловой кровожадности

    Выказывать неукротимую воинственность и непримиримость, сидя на диване, стало не только способом «отвести душу», но и неплохой возможностью, как писал баснописец, «без драки попасть в большие забияки».

    30 комментариев
    17 августа 2023, 01:27

    Армения заявила об отсутствии альтернатив Лачинскому коридору

    Глава МИД Армении Мирзоян заявил об отсутствии альтернатив Лачинскому коридору для Нагорного Карабаха

    Tекст: Антон Антонов

    Лачинский коридор согласован как связующее звено между Арменией и Нагорным Карабахом, ему нет альтернативы, заявил на заседании СБ ООН глава МИД Армении Арарат Мирзоян.

    Мирзоян потребовал открыть коридор, отметив, что другие «каналы коммуникации» можно обсудить после начала диалога Баку и Степанакерта. Министр указал, что Армения отправила в Нагорный Карабах гуманитарный конвой, который все еще стоит на въезде в Лачинский коридор, так как его не пропускает азербайджанская сторона, передает ТАСС.

    По словам Мирзояна, в Нагорном Карабахе 20 тыс. пожилых людей «не могут даже перемещаться в связи с отсутствием общественного транспорта», 30 тыс. детей «страдают от недоедания и дефицита продовольствия», а 2 тыс. беременных женщин «не имеют базового доступа к здравоохранению», за восемь месяцев смертность удвоилась. Мирзоян считает, что ситуация в Нагорном Карабахе может привести к подрыву мирного процесса на Южном Кавказе.

    Постпред Азербайджана при ООН Яшар Алиев обвинил Армению в попытке выдать «провокационную и безответственную политическую кампанию» за «гуманитарный вопрос». По его версии, Армения стремится «подорвать суверенитет и территориальную целостность Азербайджана», а также нагнетает напряженность в регионе, «чтобы продолжить манипулировать международным сообществом».

    Постпред России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что жители Нагорного Карабаха должны получить «надежные и ясные гарантии безопасности» на основе «общепризнанных международных принципов в рамках юридического поля Азербайджана».

    «Данная логика вытекает из неоднократно подтвержденных недавних договоренностей лидеров Армении и Азербайджана о взаимном признании сторонами территориальной целостности друг друга в соответствии с Алма-Атинской декларацией 1991 года», – сказал он.

    Он сообщил, что на переговорах в Москве Россия предложила «реалистичные компромиссные развязки», в том числе «параллельное открытие коридоров через Агдам и Лачин для передвижения гражданских лиц и невоенных грузов».

    Напомним, Лачинский коридор – единственная дорога из Нагорного Карабаха в Армению. В конце 2022 года его заблокировали жители Азербайджана. Позднее Азербайджан официально установил контрольно-пропускной пункт на границе с Арменией. В июне 2023 года после перестрелки между армянскими и азербайджанскими пограничниками Баку запретил доставку любой гуманитарной помощи в Нагорный Карабах.

    16 августа 2023, 10:46
    Стало известно о колоссальных потерях ВСУ в Урожайном

    Гагин: Урожайное стало для ВСУ «огневым мешком», потери достигли нескольких сотен

    Стало известно о колоссальных потерях ВСУ в Урожайном
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Село Урожайное стало для ВСУ «огневым мешком», их потери здесь оцениваются в несколько сотен человек, сообщил советник врио главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина Ян Гагин.

    По его словам, Урожайное стало для ВСУ «огневым мешком», в котором российское тяжелое вооружение перемалывает украинскую группировку. За двое суток количество убитых украинских солдат насчитывает несколько сотен, населенный пункт усеян телами, передает ТАСС.

    Он уточнил, что в районе Урожайного сейчас ведутся ожесточенные бои, обстановка остается сложной.

    Ранее российские военные уничтожили под Урожайным более 20 позиций ВСУ.

    Коментарии (38)
    16 августа 2023, 09:02
    Forbes: Киев ввел в бой последнее крупное резервное подразделение
    Forbes: Киев ввел в бой последнее крупное резервное подразделение
    @ REUTERS

    Tекст: Александра Юдина

    Киевский режим направил в зону спецоперации последнее крупное подразделение из резерва – 82-ю десантно-штурмовую бригаду, сообщает обозреватель Forbes Дэвид Экс.

    По словам публициста, численность бригады составляет две тысячи человек, она укомплектована боевыми машинами Stryke и Marder, а также танками Challenger 2, передает RT.

    По информации издания, штурмовая бригада уже осуществляет боевые действия близ Работина в Запорожской области.

    При этом автор заметки указывает, что в случае, когда бойцам необходимо будет отойти для восстановления и отдыха, заменить их будет некому.

    Накануне глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил о почти исчерпанном военном ресурсе Украины. Об этом говорят предварительные итоги боевых действий. Так, с начала СВО силами ВС России уничтожено 458 самолетов, 246 вертолетов, 5761 БПЛА, 11 тыс. танков и других боевых бронированных машин, а также тысячи единиц другой техники ВСУ.

    Коментарии (32)
    16 августа 2023, 10:51
    Первое судно из Одессы прошло через открытый Украиной зерновой коридор
    Первое судно из Одессы прошло через открытый Украиной зерновой коридор
    @ Ukrainian Deputy Prime Minister Oleksandr Kubrakov/REUTERS

    Tекст: Александра Юдина

    Контейнеровоз более чем с 30 тыс. тонн груза Joseph Schulte вышел из порта Одессы, воспользовавшись открытым Киевом временным коридором в Черном море, сообщает глава Мининфраструктуры Украины Александр Кубраков.

    Так, в своем Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) он указал, что контейнеровоз движется по установленному для гражданских судов временному коридору в сторону Босфора, передает «Коммерсант».

    Известно, что судно находилось в Одесском порту с 23 февраля прошлого года. Joseph Schulte стал первым судном, вышедшим из порта Одессы с 16 июля.

    Накануне американские СМИ писали, что Вашингтон изучает возможность «военных решений» для защиты судов, экспортирующих сельскохозяйственную продукцию с Украины через дунайские порты.

    Утром в среду стало известно, что инфраструктура одного из украинских портов на Дунае в Одесском регионе была повреждена минувшей ночью.

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    16 августа 2023, 12:40
    Кнайсль назвала рязанскую деревню лучше Мальдив

    Экс-глава МИД Австрии Кнайсль назвала рязанскую деревню лучше Мальдив

    Кнайсль назвала рязанскую деревню лучше Мальдив
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль на русском языке рассказала, почему рязанская деревня Петрушово лучше, чем Мальдивы и Сейшелы.

    Кнайсль приехала в Рязанскую область после Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который прошел в июне, передает ТАСС.

    «Мне нравится жизнь здесь. Я понимаю этот мир, понимала его, когда была девушкой. Бабушки, яблочки, лето, плавать в реке. Это хорошая жизнь. Мне не нужны Мальдивы или Сейшелы. Это лучше», – рассказала экс-министр.

    После отдыха в Рязанской области она планирует вернуться в Ливан.

    При этом бывший дипломат не живет в Петрушово постоянно, она снимает небольшой деревенский домик. Постоянно проживает Кнайсль в Ливане, а в Россию приезжает на лето.

    Кнайсль занимала пост министра главы МИД Австрии с 2017 по 2019 год.

    Ранее председатель ЛДПР Леонид Слуцкий сообщал, что Кнайсль планирует реализовать в России проекты, находящиеся на стыке науки и политики.

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    16 августа 2023, 11:54
    Политолог: «Военные решения» США по защите украинских портов спровоцируют мировую войну

    Политолог Лизан: Реализация «военных решений» США по защите украинских портов спровоцируют новую мировую войну

    Политолог: «Военные решения» США по защите украинских портов спровоцируют мировую войну
    @ NURPHOTO/REUTERS

    Tекст: Дарья Волкова

    Участие США в военной защите портов Украины повлечет за собой прямое противостояние американской армии с российской. Вашингтон, скорее всего, не станет так рисковать, сказал газете ВЗГЛЯД политолог и экономист Иван Лизан. Ранее стало известно о поиске в США возможных «военных решений» для защиты украинских портов.

    «Украина в США стала частью внутриполитической борьбы. И за идеей о «военных решениях», скорее всего, стоят те, кто хочет втянуть Штаты в открытое противостояние с Россией и развязать новую мировую войну. Но не думаю, что Вашингтон ради украинского зерна станет в это ввязываться и перебрасывать туда военные корабли», – сказал политолог и экономист Иван Лизан.

    «Да и Турция наверняка не согласится на планы США. Кроме того, не очень понятно, что американцы собрались защищать. Россия с определенной периодичностью наносит удары по портам Украины, в том числе по тем, которые расположены на Дунае. Учитывая, что они небольшие и расположены достаточно компактно, мы разрушили или повредили большую их часть», – рассуждает собеседник.

    «Очевидно, что ВС РФ оставили перед собой целью не столько уничтожение дунайских пристаней, сколько остановку судоходства на водной артерии. Эти действия покажут страховщикам, что там небезопасно. Тогда компании просто перестанут страховать корабли», – акцентирует эксперт.

    «Таким образом, мы нанесем серьезный ущерб украинскому судоходству и экономике, а также исключим ряд военных угроз для себя. При этом отмечу, что мы не бьем по коммерческим судам на Дунае, ведь зачастую они принадлежат не Украине, а третьим странам», – заключил Лизан.

    Ранее американские СМИ сообщили, что в Вашингтоне изучают возможные «военные решения» для судов, экспортирующих сельскохозяйственную продукцию с Украины через дунайские порты. Источник The Wall Street Journal в администрации США отметил, что объем перевозок, который хочет обеспечить американская сторона, составляет около 4 млн тонн в месяц. При этом он не пояснил, о каких именно вариантах и конкретно «военных решениях» идет речь.

    Сообщается, что переговоры на эту тему ведутся американской стороной с Украиной и Турцией, а также странами региона. Речь идет о заходе в дунайские порты Украины более крупных судов и обеспечении мест для их загрузки.

    Между тем заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, комментируя публикацию американского издания, заявила, что США не стремятся к войне с Россией и не располагают военными возможностями в Черном море.

    Ранее экономист Иван Лизан объяснил игру США и ЕС вокруг зерновой сделки. Россия неоднократно подчеркивала, что готова вернуться к исполнению зерновой сделки, но для этого должны быть выполнены российские условия.

    Напомним, российская армия регулярно наносит удары по украинским портам и инфраструктуре на Дунае. Так, ранним утром в среду прогремели взрывы в Измаиле и Рени. Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, зачем Россия бьет по речным портам и как это связано с планами Зеленского продолжить экспорт зерна в Европу.

    Коментарии (22)
    16 августа 2023, 10:29
    Два батальона ВСУ отказались атаковать на Запорожском направлении

    Врио главы Запорожской области Балицкий: Два батальона ВСУ отказались атаковать на Запорожском направлении

    Tекст: Александра Юдина

    Боевики ВСУ двух аэромобильных батальонов в количестве около 500 человек отказались наступать на Запорожском участке фронта, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

    В своем Telegram-канале он указал, что два из трех аэромобильных батальона в связи с низким морально-психологическим состоянием отказались наступать в направлении российских позиций.

    Также Балицкий сообщил, что ВСУ за прошлую ночь потеряли на этом направлении 132 человека.

    «И это только при попытках идти в нашу сторону, они не доходят даже до первой позиции», – отметил он.

    Накануне глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил о почти исчерпанном военном ресурсе Украины. Об этом говорят предварительные итоги боевых действий. Так, с начала СВО силами ВС России уничтожено 458 самолетов, 246 вертолетов, 5761 БПЛА, 11 тыс. танков и других боевых бронированных машин, а также тысячи единиц другой техники ВСУ.

    Коментарии (16)
    16 августа 2023, 08:46
    Стало известно о растущих потерях Киева на Купянском направлении

    Подполковник ЛНР в отставке Марочко заявил о растущих потерях Киева на Купянском направлении фронта

    Стало известно о растущих потерях Киева на Купянском направлении
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Киевский режим с каждым днем теряет все больше военных на Купянском направлении в зоне боевых действий, сообщает военный эксперт и подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    По его словам, на данном направлении зафиксирован рост санитарных и безвозвратных потерь в рядах ВСУ, передает РИА «Новости».

    Марочко добавил, что это происходит из-за нехватки медиков и эвакуационных групп. Таким образом, в процентном соотношении число безвозвратных потерь стало приближаться к 50%.

    Кроме того, военный отметил слабую подготовку и отсутствие боевого опыта у личного состава из числа мобилизованных, как одну из основных причин потерь.

    Ранее российские военные отразили за сутки шесть атак со стороны Украины на Купянском направлении – в районах Новоселовского ЛНР, Синьковки и урочища Маньковка Харьковской области.

    Коментарии (8)
    16 августа 2023, 05:27
    В Измаиле и Рени на Украине прогремели взрывы

    ТАСС: В Измаиле и Рени на Украине прозвучали взрывы

    Tекст: Ольга Никитина

    Взрывы прозвучали ранним утром среды, 16 августа, в городах Измаил и Рени на Украине, пишут украинские СМИ.

    В Одесской области объявлена воздушная тревога, передает ТАСС.

    В ночь на вторник взрывы прозвучали в Хмельницком, а также во Львовской и Днепропетровской областях Украины.

    Коментарии (11)
    16 августа 2023, 14:30
    Названы потери ВСУ с начала августа при попытках переправиться в Херсонской области

    Tекст: Елизавета Шишкова

    ВСУ с 1 по 15 августа на Херсонском направлении потеряли убитыми около 400 человек, в том числе 100 солдат при попытке переправы через Днепр, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

    Также в ходе контрбатарейной борьбы с украинской артиллерией были уничтожены 18 гаубиц, в том числе три американские М777, 22 миномета, три самоходных артиллерийских установки, одна установка РСЗО «Град». Кроме того, российские силы уничтожили три самоходных зенитных ракетных комплекса иностранного производства, около 30 автомобилей и один склад с боеприпасами.

    Сальдо в своем Telegram-канале добавил, что были разгромлены три десятка позиций и мест дислокации противника. По его словам, большую часть личного состава ВСУ составляют мобилизованные.

    Врио главы региона добавил, что на украинских солдат сильно повлияла принятая натовская методика командования, когда командирам разрешено не появляться на боевых позициях.

    Ранее сообщалось, что ВСУ за ночь потеряли 95 солдат и шесть танков на Запорожском направлении.

    Коментарии (7)
    16 августа 2023, 04:56
    Американский журналист: Только Путин пытался предотвратить конфликт на Украине

    Журналист Хинкл: Путин единственный пытался предотвратить конфликт на Украине

    Американский журналист: Только Путин пытался предотвратить конфликт на Украине
    @ Kremlin Pool/via Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Владимира Зеленского не волновали жизни украинцев, только российский президент Владимир Путин пытался предотвратить конфликт на Украине, заявил американский журналист Джексон Хинкл.

    Хинкл в своем блоге на YouTube заявил, что происходящее в Киеве «никого не беспокоит». «Кто действительно думал об этом, так это Путин», – приводит его слова РИА «Новости».

    На протяжении восьми лет российский лидер пытался сделать все возможное, чтобы урегулировать конфликт на Украине путем дипломатии, предотвратить гибель людей, напомнил журналист.

    По его словам, президент России «был прав на 100%», однако все мирные инициативы российского руководства, включая Минские соглашения, отвергались Киевом.

    Ранее бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что президент России Владимир Путин разгадал план киевского режима по захвату Донбасса и Крыма и потому произвел превентивный удар.

    Коментарии (14)
    16 августа 2023, 15:36
    В Брянской области ликвидированы украинские диверсанты
    В Брянской области ликвидированы украинские диверсанты
    @ ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские диверсанты пытались подготовить в Брянской области теракт, они пользовались дронами с наклейками «Собственность ФСБ России», сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

    Боевики пытались пройти границу в Стародубском районе региона, уничтожены четыре украинских диверсанта, сообщили в Центре ТАСС.

    На месте боестолкновения нашли иностранное вооружение, взрывные устройства, приборы связи, навигации, а также FPV-беспилотники с наклейками «Собственность ФСБ России» и российской символикой.

    Это говорит о подготовке провокаций и диверсий боевиками на территории России, подчеркнули в ведомстве.

    Во вторник глава Брянской области Александр Богомаз сообщал, что украинская ДРГ пыталась проникнуть в регион, пострадал один человек.

    Коментарии (10)
    16 августа 2023, 03:29
    Москвичей предупредили о приходе «ростовского лета»

    Гидрометцентр: «Ростовское лето» придет в Москву со среды

    Москвичей предупредили о приходе «ростовского лета»
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    В столичном регионе в ближайшие три дня ожидается потепление до 28–31 градуса, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

    «Начиная со среды в Москве будет лето, которое характерно для Ростова в этот период, а не для столицы», – приводит его слова ТАСС.

    Метеоролог отметил, что в среду температура воздуха поднимется до 26–28 градусов, в четверг – до 29 градусов, а пятницу – до 31 градуса. Такой температурный фон, по его словам, превышает климатическую норму на 4–6 градусов.

    При этом в выходные заметно похолодает, пройдут кратковременные дожди, сообщил Вильфанд. В субботу температура воздуха опустится до 25 градусов, в воскресенье – 20–25. При этом, по его словам, даже эта температура достаточно высока для этого времени года.

    Коментарии (2)
    16 августа 2023, 16:43
    Польша и страны Балтии решили обсудить полное закрытие границы с Белоруссией

    Польша и страны Балтии решили обсудить вопрос полного закрытия границы с Белоруссией

    Польша и страны Балтии решили обсудить полное закрытие границы с Белоруссией
    @ Wojtek Jargilo/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Литва, Латвия и Польша хотят коллективно принять решение о полном закрытии границы с Белоруссией, главы МВД обсудят это вопрос 28 августа, сообщила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте.

    По ее словам, на данный момент на техническом уровне идет подготовка схемы действий по закрытию границы. Билотайте отметила, что государства расставят все акценты в вопросе о том, как должны выглядеть их синхронизированные действия, передает ТАСС.

    Напомним, действия Литвы касательно решения временно закрыть с 18 августа два пункта пропуска на границе с Белоруссией являются очередным недружественным шагом, заявил официальный представитель Государственного пограничного комитета (ГПК) Белоруссии Антон Быковский.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что на литовско-белорусской границе выстроились очереди из сотен грузовиков, а Литву в ближайшем времени «ждет самый большой кризис в истории транспортного сектора».

    Коментарии (15)
    16 августа 2023, 03:49
    Источник: MИ-6 подготовила отряд украинских боевиков для отправки в Африку

    РИА «Новости»: MИ-6 подготовила карательный отряд украинских боевиков для отправки в Африку

    Источник: MИ-6 подготовила отряд украинских боевиков для отправки в Африку
    @ t.me/V_Zelenskiy_official

    Tекст: Ольга Никитина

    Британская разведслужба MИ-6 с целью противодействия развитию сотрудничества между Россией и странами Африки подготовила к отправке на южный континент диверсионно-карательный отряд из украинских боевиков, сообщил военно-дипломатический источник.

    По информации источника РИА «Новости», отряд состоит из боевиков украинских националистических и неонацистских формирований. В июле 2023 года киевский режим по просьбе британских властей оказал максимальное содействие представителям британской разведки MИ-6 и спецподразделения SAS, которые отобрали сотню боевиков со значительным боевым опытом на «восточном фронте», сообщил он.

    В задачи отряда, по данным источника, входят диверсии, в том числе на объектах инфраструктуры, и ликвидация африканских лидеров, которые ориентированы на сотрудничество с Россией.

    Отправить отряд в Африку, как сообщается, собираются во второй половине августа. Судно с ними отойдет из порта Измаил в город Омдурман в Судане.

    Командующим подразделения назначен офицер Главного управления разведки (ГУР) Украины Виталий Пращук, уроженец Винницкой области, который уже привлекался к участию в совместных спецоперациях ГУР и британской разведки в Зимбабве, сообщил источник.

    В Кремле ранее отмечали, что ряд стран ревностно относится к улучшению отношений России со странами Африки.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, что больше всего нервирует Запад в налаживании отношений между Россией и Африкой.

    Коментарии (29)
    16 августа 2023, 11:42
    Минобороны: США готовят новую пандемию с использованием мутаций вирусов

    Представитель Минобороны Кириллов: США готовят новую пандемию с использованием мутаций вирусов

    Минобороны: США готовят новую пандемию с использованием мутаций вирусов
    @ REUTERS

    Tекст: Александра Юдина

    В Соединенных Штатах ведется подготовка к распространению по миру новой пандемии с использованием мутации вирусов, для этого недавно было создано Управление по подготовке к пандемиям и политики реагирования в США, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

    В Telegram-канале ведомства указано, что этот шаг будет сделан Штатами для установления глобального контроля за биологической обстановкой в мире.

    Известно, что созданная с США группа по контролю должна отвечать за разработку шагов в борьбе с известными и неизвестными биологическими вызовами, которые включают в себя работу с патогенами, способными в свою очередь вызвать чрезвычайную ситуацию глобального характера.

    По словам Кириллова, в ведомстве не исключают, что Штаты таким образом готовятся к новой пандемии путем поиска мутаций вирусов.

    В начале августа и в Великобритании открыли новую лабораторию в Портон-Дауне около города Солсбери для изучения вирусов и разработки вакцин на случай новой пандемии.

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    Украина скопировала опыт «Аль-Каиды» при атаке на «Москва-Сити»

    ВСУ вновь предприняли попытку атаки на Москву. Отмечается, что в результате налета БПЛА незначительно повреждены фасады столичного бизнес-центра «Москва-Сити», происшествие обошлось без жертв. Какие цели преследует противник и как России отвечать на его действия? Подробности

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    • Раздел Украины между Россией и НАТО

      Высказывание главы штаба генсека НАТО Стиана Йенссена о возможности членства Украины в альянсе вызвало крупный скандал. Чиновник предположил, что Украина все-таки вступит в НАТО, но лишь в случае уступки части территорий в пользу России. В Киеве заявили, что это невозможно, после чего Йенссен отрекся от своих слов. А зря.

    • Сорос уходит из Европы

      Наследник Джорджа Сороса, его сын Алекс, который теперь управляет семейной империей, резко сократил количество ее сотрудников и решил закрыть большинство проектов в Европе. Судя по всему, он переключается на борьбу за власть в США, при том, что глобальная цель Сороса остается прежней – мировое господство.

    • Париж разозлен на США из-за Нигера

      Во Франции в бешенстве от поведения американцев, которые пытаются разрулить ситуацию в Нигере в свою пользу. Интересами Парижа они при этом, как выяснилось, готовы пожертвовать, хотя Франция вроде бы союзник США, а контроль за Нигером для французов крайне важен. Настолько, что они готовы за него воевать.

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