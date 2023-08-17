Армения заявила об отсутствии альтернатив Лачинскому коридору

Глава МИД Армении Мирзоян заявил об отсутствии альтернатив Лачинскому коридору для Нагорного Карабаха

Tекст: Антон Антонов

Мирзоян потребовал открыть коридор, отметив, что другие «каналы коммуникации» можно обсудить после начала диалога Баку и Степанакерта. Министр указал, что Армения отправила в Нагорный Карабах гуманитарный конвой, который все еще стоит на въезде в Лачинский коридор, так как его не пропускает азербайджанская сторона, передает ТАСС.

По словам Мирзояна, в Нагорном Карабахе 20 тыс. пожилых людей «не могут даже перемещаться в связи с отсутствием общественного транспорта», 30 тыс. детей «страдают от недоедания и дефицита продовольствия», а 2 тыс. беременных женщин «не имеют базового доступа к здравоохранению», за восемь месяцев смертность удвоилась. Мирзоян считает, что ситуация в Нагорном Карабахе может привести к подрыву мирного процесса на Южном Кавказе.

Постпред Азербайджана при ООН Яшар Алиев обвинил Армению в попытке выдать «провокационную и безответственную политическую кампанию» за «гуманитарный вопрос». По его версии, Армения стремится «подорвать суверенитет и территориальную целостность Азербайджана», а также нагнетает напряженность в регионе, «чтобы продолжить манипулировать международным сообществом».

Постпред России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что жители Нагорного Карабаха должны получить «надежные и ясные гарантии безопасности» на основе «общепризнанных международных принципов в рамках юридического поля Азербайджана».

«Данная логика вытекает из неоднократно подтвержденных недавних договоренностей лидеров Армении и Азербайджана о взаимном признании сторонами территориальной целостности друг друга в соответствии с Алма-Атинской декларацией 1991 года», – сказал он.

Он сообщил, что на переговорах в Москве Россия предложила «реалистичные компромиссные развязки», в том числе «параллельное открытие коридоров через Агдам и Лачин для передвижения гражданских лиц и невоенных грузов».

Напомним, Лачинский коридор – единственная дорога из Нагорного Карабаха в Армению. В конце 2022 года его заблокировали жители Азербайджана. Позднее Азербайджан официально установил контрольно-пропускной пункт на границе с Арменией. В июне 2023 года после перестрелки между армянскими и азербайджанскими пограничниками Баку запретил доставку любой гуманитарной помощи в Нагорный Карабах.