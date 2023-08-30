Уполномоченный по правам ребенка посетила детские учреждения ДНР

Она посетила Шахтерский детский дом-интернат, которому она помогает совместно с Фондом Святителя Василия Великого в рамках благотворительного проекта «Счастливое детство». «Поездка посвящена отработке адресных запросов. Шахтерский детский дом курируем давно. Сегодня передали уже второй сертификат – на 3 млн рублей – для продолжения строительства и благоустройства. В учреждении достраиваем медицинский блок, для своевременного оказания помощи детям», – приводятся слова Львовой-Беловой на сайте омбудсмена.

Детский омбудсмен напомнила, что ранее в Шахтерском детском доме-интернате по ее приглашению работали врачи, которые провели осмотр детей и определили их реабилитационный потенциал. «Тогда нашли одну сохранную девочку Соню. Повезем ее на лечение в Москву», – сказала она.

Также в Шахтерске Мария Львова-Белова встретилась с участниками мастер-класса по реализации социально полезных проектов и мероприятий для молодежи и подростков. Оно было организовано Федеральным подростковым центром для специалистов из Донецкой и Луганской народных республик, работающих в местных клубах. «Совместно со специалистами обсудили различные интересные проекты, которые могли бы реализовывать на территории республик. Вручили сертификат на 5 млн рублей представителям ЛНР для развития нового подросткового центра, а также передали призы победителям Всероссийского конкурса программ социализации подростков – подростковым центрам из Макеевки и Беловодска», – отметила уполномоченный.

Кроме того, детский омбудсмен посетила Дом ребенка в Донецке, где ознакомилась с личными делами воспитанников на предмет возможности их устройства в семьи, а также вручила руководству учреждения ключи от нового автомобиля «Лада Гранта» в рамках благотворительного проекта «Счастливое детство». «Привезли малышам машину. Мы понимаем, насколько важно оперативно оказывать им медицинскую и образовательную помощь. Также решили ряд вопросов по помощи родителям, чтобы вернуть детей в семью», – сообщила Львова-Белова.

Она также передала коллективу больнице гуманитарную помощь, в основном расходные материалы для детей – пеленки, полотенца, средства гигиены.

Еще одной точкой в программе уполномоченного стало детское травматологическое отделение Республиканской клинической больницы в Донецке. В рамках благотворительного проекта «Счастливое детство» Мария Львова-Белова передала учреждению два аппарата для заживления ран, а маленьким пациентам – подарки. «Сюда мы приезжаем в каждый свой приезд. Подарили новые технические средства по оперативному заживлению ран. И, конечно, навестили раненых детей, вручили им подарки и гуманитарную помощь», – сказала она.

Детский омбудсмен отметила положительные инфраструктурные изменения в Донецкой народной республике. «Но главная ценность – люди, которые здесь живут. Несмотря на обстрелы и небезопасность, люди продолжают жить, и это здорово. Когда это видишь, хочется помогать, делать все, чтобы мирная жизнь быстрее восстановилась», – поделилась Львова-Белова.