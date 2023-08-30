На Запорожском направлении за сутки отражено девять атак ВСУ

За сутки на этом направлении ликвидированы порядка 85 военнослужащих, танк, три бронемашины, два пикапа, три американские артсистемы М777 и три гаубицы М119, самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и «Богдана», а также британская AS-90, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

На Донецком направлении подразделения Южной группировки при поддержке авиации отразили пять атак противника около Белогоровки, Зайцево и Красногоровки Донецкой народной республики (ДНР).

Потери противника составили до 380 военнослужащих убитыми и ранеными, четыре бронемашины, две гаубицы Д-20, орудие «Мста-Б», а также противотанковая пушка «Рапира», отчитались в Минобороны.

Возле Пречистовки ДНР поражены склады боеприпасов и топлива 35-й бригады морской пехоты ВСУ.

На Купянском направлении подразделениями Западной группировки, огнем артиллерии отражены три атаки 43-й, 115-й механизированных и 68-й егерской бригад ВСУ у Синьковки Харьковской области, Сергеевки и Новоегоровки Луганской народной республики (ЛНР).

Потери противника составили до 100 военнослужащих, три бронемашины, два американских орудия М109, гаубица Д-30, самоходные артустановки «Гвоздика» и польская Krab, перечислили в Минобороны.

На Краснолиманском направлении подразделения группировки «Центр» во взаимодействии с авиацией отразили атаку штурмовой группы 42-й механизированной бригады ВСУ в районе Серебрянского лесничества.

За последние сутки ликвидированы порядка 60 военнослужащих, две бронемашины и два автомобиля.

На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки «Восток» нанесено комплексное огневое поражение скоплению живой силы и техники ВСУ под Новодаровкой Запорожской области.

Потери противника на этом направлении составили до 120 военнослужащих, две бронемашины, гаубицы Д-20 и Д-30, сообщил Конашенков.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожены до 15 военнослужащих и гаубица Д-30.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками группировок войск ВС России поражены живая сила и техника в 138 районах.

У Ровного ДНР уничтожены штаб оперативно-тактической группы «Донецк» и узел связи 24-й механизированной бригады ВСУ, подытожили в оборонном ведомстве.