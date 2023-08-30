Столкнувшись с санкциями «свободного мира», лучше бы следовать правилу «Не верь, не бойся, не проси». Разоружение перед партией, конечно, есть необходимое условие для смягчения или даже снятия санкций, но достаточным оно является не всегда.3 комментария
На Запорожском направлении за сутки отражено девять атак ВСУ
На Запорожском направлении активными действиями подразделений российской группировки войск, ударами авиации отражены девять атак штурмовых подразделений 46-й аэромобильной и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ рядом с Работино и Вербовым Запорожской области, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
За сутки на этом направлении ликвидированы порядка 85 военнослужащих, танк, три бронемашины, два пикапа, три американские артсистемы М777 и три гаубицы М119, самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и «Богдана», а также британская AS-90, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
На Донецком направлении подразделения Южной группировки при поддержке авиации отразили пять атак противника около Белогоровки, Зайцево и Красногоровки Донецкой народной республики (ДНР).
Потери противника составили до 380 военнослужащих убитыми и ранеными, четыре бронемашины, две гаубицы Д-20, орудие «Мста-Б», а также противотанковая пушка «Рапира», отчитались в Минобороны.
Возле Пречистовки ДНР поражены склады боеприпасов и топлива 35-й бригады морской пехоты ВСУ.
На Купянском направлении подразделениями Западной группировки, огнем артиллерии отражены три атаки 43-й, 115-й механизированных и 68-й егерской бригад ВСУ у Синьковки Харьковской области, Сергеевки и Новоегоровки Луганской народной республики (ЛНР).
Потери противника составили до 100 военнослужащих, три бронемашины, два американских орудия М109, гаубица Д-30, самоходные артустановки «Гвоздика» и польская Krab, перечислили в Минобороны.
На Краснолиманском направлении подразделения группировки «Центр» во взаимодействии с авиацией отразили атаку штурмовой группы 42-й механизированной бригады ВСУ в районе Серебрянского лесничества.
За последние сутки ликвидированы порядка 60 военнослужащих, две бронемашины и два автомобиля.
На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки «Восток» нанесено комплексное огневое поражение скоплению живой силы и техники ВСУ под Новодаровкой Запорожской области.
Потери противника на этом направлении составили до 120 военнослужащих, две бронемашины, гаубицы Д-20 и Д-30, сообщил Конашенков.
На Херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожены до 15 военнослужащих и гаубица Д-30.
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками группировок войск ВС России поражены живая сила и техника в 138 районах.
У Ровного ДНР уничтожены штаб оперативно-тактической группы «Донецк» и узел связи 24-й механизированной бригады ВСУ, подытожили в оборонном ведомстве.