Неизвестный бросил в автомобиль страйкбольную гранату около «Москва-Сити»

Прохожий бросил похожий на петарду предмет в автомобиль около «Москва-Сити», пострадавших нет

Tекст: Вера Басилая

В префектуре сообщили, что в районе «Москва-Сити» прохожий разбил окно припаркованного автомобиля и бросил в салон похожий на петарду предмет, раздался хлопок, никто не пострадал, передает РИА «Новости».

В свою очередь в полиции заявили, что мужчина угрожал водителю пистолетом, требуя отвезти, куда он укажет, после чего бросил в салон страйкбольную гранату и убежал. Сейчас его разыскивают.

Ранее 1 августа мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что несколько дронов были сбиты при попытке пролета в столицу, один из них долетел до «Москва-Сити».