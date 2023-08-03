«Кругом все изменники и коррупционеры, один я честный патриот, возмущенный всем этим безобразием, идите за мной» – это может быть работающей стратегией личного возвышения. Но только до того момента, как репрессируют тебя.26 комментариев
Неизвестный бросил в автомобиль страйкбольную гранату около «Москва-Сити»
Прохожий бросил похожий на петарду предмет в автомобиль около «Москва-Сити», пострадавших нет
Около «Москва-Сити» неизвестный бросил в салон припаркованной машины неустановленный предмет, похожий на петарду, пострадавших нет, сообщили в префектуре Центрального административного округа.
В префектуре сообщили, что в районе «Москва-Сити» прохожий разбил окно припаркованного автомобиля и бросил в салон похожий на петарду предмет, раздался хлопок, никто не пострадал, передает РИА «Новости».
В свою очередь в полиции заявили, что мужчина угрожал водителю пистолетом, требуя отвезти, куда он укажет, после чего бросил в салон страйкбольную гранату и убежал. Сейчас его разыскивают.
Ранее 1 августа мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что несколько дронов были сбиты при попытке пролета в столицу, один из них долетел до «Москва-Сити».