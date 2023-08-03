«Москвич» решил открыть автодилерские центры в 16 городах

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    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Требовать репрессий – значит, наступать на старые грабли

    «Кругом все изменники и коррупционеры, один я честный патриот, возмущенный всем этим безобразием, идите за мной» – это может быть работающей стратегией личного возвышения. Но только до того момента, как репрессируют тебя.

    6 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Заигрываясь в символы, Украина неминуемо попадает в анекдоты

    С памятником Родине-матери в Киеве у марионеток из «Квартала 95» сразу вышла заминка. Они бы рады были снести творение Вучетича, открытое Брежневым, да кишка тонка. Родина ведь, как ее снесешь?

    2 комментария
    Алексей Нечаев Алексей Нечаев Россия вернет Киеву былую славу

    Украинские националисты не любят Киев, издеваются над ним, уничтожают его ценности, символы и святыни. Строить и развивать город они не хотят. Не могут. Не умеют. Оторвать герб сверхдержавы со щита знаменитого на весь мир памятника и наклеить туда вилку? Легко. Но не более того.

    15 комментариев
    Новости
    14:19Путин призвал ориентироваться на отечественное производство

    Базовые вещи в России должны быть отечественного производства, при этом отказываться полностью от импорта страна не будет, заявил президент Владимир Путин на встрече с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности.

    14:15Ученые объяснили происхождение напугавшего жителей Татарстана «ядерного гриба»

    Схожее по виду с «ядерным грибом» облако на небе, которое напугало жителей Татарстана, на деле оказалось разновидностью кучево-дождевых облаков, объяснили в министерстве экологии и природных ресурсов республики.

    14:14Минтруд предложил расширить возможности портала «Работа России»

    Необходимо увеличить возможности портала «Работа России», пользователи смогут заключать договора в электронном виде с использованием этой платформы, с таким предложением выступило Минтруда.

    14:12«Москвич» решил открыть автодилерские центры в 16 городах

    Автозавод «Москвич» откроет новые дилерские центры еще в 16 городах России, в ближайшее время начнется подготовка площадок, заявили в компании.

    14:06Лидер ЛДПР Слуцкий открыл «Школу молодого военкора»

    ЛДПР запустила проект «Школа молодого военкора», ее участники смогут познакомиться с основами военной журналистики, услышать истории из первых уст, задать вопросы действующим военкорам, старт проекту дал председатель партии Леонид Слуцкий 2 августа.

    14:04Путин: Все российские чиновники должны ездить на отечественных автомобилях

    Президент Владимир Путин на встрече с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности выразил мнение, что российским чиновникам следует передвигаться на отечественных автомобилях.

    14:00В ДНР заявили о ловушке для ВСУ под Старомайорским

    ВСУ сконцентрировали силы под Старомайорским: они находятся там в ловушке, несут серьезные потери под ударами российской артиллерии, рассказал советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин.

    13:55Минск опроверг нарушение границы Польши вертолетами охраны Лукашенко

    Белорусские вертолеты, в том числе якобы принадлежащие охране президента Белоруссии Александра Лукашенко, не заходили в воздушное пространство Польши, на чем настаивает Варшава, заявил пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз.

    13:52В первом регионе России запретили склонение женщин к абортам

    Парламентарии госсобрания Мордовии приняли запрещающий склонение женщин к искусственному прерыванию беременности закон, сообщил руководитель региона Артем Здунов.

    13:49В Кремле подтвердили намерения Путина и Эрдогана провести встречу

    Российский лидер Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Эрдоган подтвердили намерение встретиться в скором времени, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    13:41Путин: Связанный с дефицитом кадров рост зарплат подрывает экономику производств

    Рост зарплат в обрабатывающей промышленности, подстегиваемый дефицитом кадров, пагубно скажется на экономике производств, заявил президент Владимир Путин на встрече с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности.

    13:38Путин подписал указ о страховании добровольцев СВО

    Президент Владимир Путин подписал указ об обязательном государственном страховании жизни и здоровья граждан, участвующих в боевых действиях в составе добровольческих формирований.

    13:36Американист: США могут потерять влияние во всей Африке из-за Нигера

    Ситуация в Нигере может повториться в ряде других стран Африки, что подставит под угрозу влияние США в регионе. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал американист Владимир Васильев. Ранее в США заявили, что будут добиваться возвращения власти законному правительству Нигера.

    13:34В Совфеде раскритиковали слова Борреля о «зерновой зависимости» стран от России

    Когда у человека не хватает денег на еду, ему надо помочь, а не продавать пищу втридорога. Россия, в отличие от Запада, не пытается нажиться на зерне. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал сенатор Андрей Климов. Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Россия предлагает странам дешевое зерно, якобы чтобы сделать их «зависимыми».

    13:33Путин: Современные средства производства помогут справиться с дефицитом кадров

    Повышение квалификации и применение современных средств производства поможет справиться с имеющимися задачами силами собственных специалистов, заявил президент Владимир Путин на встрече с главами предприятий обрабатывающей промышленности.

    3 августа 2023, 14:12

    «Москвич» решил открыть автодилерские центры в 16 городах

    Отечественное производство

    «Москвич» решил открыть автодилерские центры в 16 городах России

    Tекст: Вера Басилая

    Автозавод «Москвич» откроет новые дилерские центры еще в 16 городах России, в ближайшее время начнется подготовка площадок, заявили в компании.

    Отмечается, что новые автосалоны откроются в Архангельске, Белгороде, Иркутске, Калининграде, Петрозаводске, Твери, Туле, Ульяновске, Чебоксарах Калуге, Кирове, Курске, Липецке, Магнитогорске, Новороссийске и Ярославле, передает ТАСС.

    Между тем глава АвтоВАЗа Максим Соколов на встрече президента России Владимира Путина с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности сообщил об увеличении выпуска автомобилей на 70% в первом полугодии.

    Планируется, что в этом году всего будет произведено 400 тыс. автомобилей.

    Ранее президент Владимир Путин выразил мнение, что российским чиновникам следует передвигаться на отечественных автомобилях.

    До этого глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что почти на всех автомобильных российских заводах прошло замещение покинувших страну иностранных партнеров.

    3 августа 2023, 14:12
    «Москвич» решил открыть автодилерские центры в 16 городах

    «Москвич» решил открыть автодилерские центры в 16 городах России

    Tекст: Вера Басилая

    Автозавод «Москвич» откроет новые дилерские центры еще в 16 городах России, в ближайшее время начнется подготовка площадок, заявили в компании.

    Отмечается, что новые автосалоны откроются в Архангельске, Белгороде, Иркутске, Калининграде, Петрозаводске, Твери, Туле, Ульяновске, Чебоксарах Калуге, Кирове, Курске, Липецке, Магнитогорске, Новороссийске и Ярославле, передает ТАСС. Между тем глава АвтоВАЗа Максим Соколов на встрече президента России Владимира Путина с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности сообщил об увеличении выпуска автомобилей на 70% в первом полугодии. Планируется, что в этом году всего будет произведено 400 тыс. автомобилей. Ранее президент Владимир Путин выразил мнение, что российским чиновникам следует передвигаться на отечественных автомобилях. До этого глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что почти на всех автомобильных российских заводах прошло замещение покинувших страну иностранных партнеров.
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    26 июня 2023, 12:59
    Назван востребованный за рубежом отечественный продукт

    Спрос на российский шоколад увеличился в Китае и государствах Таможенного союза

    Tекст: Вера Басилая

    Шоколад отечественного производства может в скором времени выйти на рынки Египта и Судана, 57% экспорта сладкой продукции приходится на Китай и государства Таможенного союза, сообщила гендиректор «Координационного экспертного совета» Оксана Волошина.

    По ее словам, шоколад в Китай ранее поставлялся из Бельгии, но с 2021 года наблюдается увеличение спроса именно на российский шоколад. Основными потребителями кондитерских изделий российского производства являются Казахстан, Беларусь, Азербайджан, Кыргызстан, Узбекистан и Саудовская Аравия, пишет «Вечерняя Москва». Также увеличились поставки сладостей из России в Молдавию, Нидерланды, Катар, Йемен, Австралию и Тайвань. Волошина отметила, что по итогам 2021 года Россия вошла в десятку стран-экспортеров шоколада в мире. За последние несколько лет в России появилось не менее 12 новых независимых марок, которые уделяют большое внимание качеству продукта, заявила Волошина. По ее словам, санкции создали сложности с поставкой какао-бобов, а также вывозом продукции, приходится искать обходные пути доставки сырья. Она отметила, что большая часть экспортеров ароматического какао не вводят санкции против России. Ранее московские пекари рассказали, как справляются с западными санкциями.
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    1 июня 2023, 13:19
    Российские электрокары «Атом» захотели производить на автозаводе «Москвич»

    Tекст: Вера Басилая

    Разрабатывающая проект российского электромобиля «Атом» автомобильная компания «Кама» рассматривает автозавод «Москвич» в качестве площадки для его производства, сообщил гендиректор «Камаза» Сергей Когогин в кулуарах «ЦИПР-2023»

    Когогин также подтвердил, что выпуск электрокара на заводе Ford в Набережных Челнах менее перспективная площадка, поскольку оборудование распродано и необходимо вложить больше инвестиций, передает РИА «Новости». По словам главы «Камаза», решение по производственной площадке для выпуска «Атома» не принято. Ранее стало известно, что электромобили «Атом», разрабатываемые в России АО «Кама», смогут иметь беспилотный режим управления, а сам «Атом» в своем предсерийном варианте планируется подготовить в конце 2024 года.
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    1 июня 2023, 11:52
    Минпромторг назвал стоимость импортозамещения софта в машиностроении

    Минпромторг: Импортозамещение софта в российском машиностроении стоит 39,7 млрд рублей

    Tекст: Вера Басилая

    Общая стоимость проектов по импортозамещению программного обеспечения в машиностроении в различных индустриальных центрах компетенций составляет 39,7 млрд рублей, следует из презентации Минпромторга.

    Согласно данным в презентации, всего отобрано 23 проекта. Так, стоимость замещения программного обеспечения в автомобилестроении составляет 4,1 млрд рублей, в авиастроении – 4 млрд, в об ИЦК «Общее машиностроение» – 12,3 млрд рублей, замена софта в железнодорожном машиностроении  обойдется в 8,3 млрд рублей, передает ТАСС. Кроме того, в отраслевой комитет по машиностроению вошли 15 проектов второй очереди общей предварительной стоимостью 17 млрд рублей. Ранее первый российский веб-сервер Angie PRO вошел в реестр отечественного ПО.
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    15 мая 2023, 13:51
    Электрический микрокар решили выпускать на бывшем заводе Toyota в России

    «Алмаз-Антей»: На бывшем заводе Toyota планируется выпускать электрический микрокар

    Tекст: Вера Басилая

    На бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге планируется выпускать электрический микрокар L-type, первый образец автомобиля представят в конце мая, сообщил заместитель гендиректора концерна ВКО «Алмаз-Антей», генеральный директор АО «Обуховский завод» Михаил Подвязников.

    По его словам, презентация маленьких машинок L-type состоится машины 25-26 мая на бывшем заводе Toyotа, передает РИА «Новости». Электрический микрокар L-type категории L7е – компактный городской электромобиль с быстрозаменяемыми батареями, комплектующие производятся в России, развивает скорость до 90 км/ч, пробег – 183 километра на одной зарядке. Планируется, что производство электромобилей начнется в 2024 году. Отмечается, что к 2029 году выпуск составит до 10-12 тыс. в год. Ранее стало известно, что Минпромторг России и оборонный концерн «Алмаз-Антей» работают над возможностью организации на бывшем заводе Toyota производства электрокроссовера E-Neva. Напомним, президенту Владимиру Путину в испытательном корпусе Обуховского завода концерна «Алмаз-Антей» показали экспериментальный электрический кроссовер С-класса E-NEVA.
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    2 мая 2023, 20:09
    На производстве трубопроводных систем в Щелкове наладили импортозамещение

    Tекст: Ольга Никитина

    Глава подмосковного Щелково Андрей Булгаков посетил предприятие АО «Трубопроводные системы и технологии», где наладили импортозамещение: все разработки и программные обеспечения в компании отечественные.

    Компания участвует в проектах «Северный поток», «Северный поток-2», «Южный поток» и «Сила Сибири». На предприятии создают передовые системы, технологии и оборудование для противокоррозионной защиты и мониторинга технического состояния стальных трубопроводов, подводных и причальных сооружений, сообщает «360». В настоящее время на производстве работают более 200 человек. Булгаков осмотрел производство и новое оборудование, на приобретение которого предприятие получило субсидию из бюджета Московской области. В ближайшее время в компании планируют построить новый корпус, увеличить число сотрудников и закупить семь новых станков. Ранее депутат Госдумы от Московской области Сергей Колунов рассказал о возрождении лифтостроительного завода в Серпухове, который в 2017 году признали банкротом.
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    19 апреля 2023, 11:43
    Депутат рассказал о спасении лифтостроительного завода в России

    Депутат Колунов: Серпуховский лифтостроительный завод возрождается

    Tекст: Ольга Никитина

    Депутат Госдумы от Московской области Сергей Колунов рассказал о возрождении лифтостроительного завода в Серпухове, который в 2017 году признали банкротом.

    Колунов в комментарии каналу «360» отметил, что завод действительно поражает своими объемами – это 50 тыс. квадратных метров производственных помещений. Он рассказал, что объездил всю страну и «посмотрел все заводы», и считает, что Серпуховский завод – самый крупный и самый современный завод в России. По словам депутата, Серпуховский лифтостроительный завод только возрождается, однако там уже работают 200 человек. Мощность завода в настоящее время составляет около 5 тыс. лифтов в год, однако к 2025 году руководство завода планирует нарастить производство до 12 тыс. лифтов. Таким объемом этот завод может снабжать нашу страну, подчеркнул депутат Госдумы. По его словам, в рамках программы импортозамещения завод выполнял задачу по производству лебедок. Колунов рассказал, что на Серпуховском заводе «не стали изобретать велосипед», а «взяли немецкую лебедку, разобрали и по ее аналогии сделали нашу, отечественную лебедку». В результате она получилась меньше и компактнее, но такой же мощности и скорости, «вполне даже симпатичная», отметил парламентарий. Также Колунов рассказал, что Серпуховский лифтостроительный завод в настоящее время проводит испытания скоростных лифтов, которые планируется запустить в серию уже в октябре. По его словам, это будет первый завод, который делает еще и скоростные лифты в нашей стране. «Налицо импортозамещение, новый запуск завода. Дай бог им побольше заказов и развития», – добавил депутат. В ноябре директор по продажам Серпуховского лифтостроительного завода Владимир Самойлов рассказал, что предприятие решило построить мощности для производства новых лифтов и лебедок, новый конвейер позволит заменить иностранные аналоги.
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    11 апреля 2023, 16:40
    Завод «Микрон» нашел отечественные микросхемы для загранпаспортов нового типа

    Директор завода «Микрон» Хасьянова: Проблем с загранпаспортами нового типа в России не будет

    Завод «Микрон» нашел отечественные микросхемы для загранпаспортов нового типа
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Завод «Микрон» по производству микросхем нашел отечественную замену материалам для загранпаспортов нового образца, сообщила генеральный директор предприятия Гульнара Хасьянова.

    Хасьянова на пленарной сессии форума «Связь-2023» сообщила, что аналоги зарубежных материалов найдены в России. «Конечно-конечно, все будет хорошо», – сказала она, пообещав, что проблем с загранпаспортами нового образца не будет, передает ТАСС. Она добавила, что завод работает с российскими производителями, хотя «не все получается с первого раза». В начале февраля в России приостановили прием заявлений на выпуск загранпаспортов нового образца. Вызвано это было высоким спросом на микросхемы, которые встраиваются в бланк заграничного паспорта. Как сообщал тогда Гознак, производителю микросхем «Микрону» нужно перенастроить оборудование. Прогнозировалось, что остановка продлится около месяца.
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    7 апреля 2023, 14:23
    В Подмосковье подготовили свыше 10 тыс. специалистов для импортозамещающих предприятий

    Tекст: Ольга Никитина

    По программе «Профессионалитет» в Московской области обучили более 10 тыс. молодых специалистов навыкам, необходимым рынку. Об этом сообщили на выездном заседании комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике.

    На заседании ознакомились с деятельностью колледжа «Энергия» в Реутове. Учреждение готовит студентов по более чем 90 направлениям, входящим в список самых востребованных профессий и специальностей на федеральном и региональном уровнях. Сейчас в колледже обучаются около 6 тыс. студентов, сообщает канал «360». Член комитета Мособлдумы Лидия Антонова отметила, что колледж является одним из флагманов развития профессионально-технического образования не только в Московской области, но и в России. По ее словам, Московская область целенаправленно последние годы развивала направление профессионального образования. «На сегодня, когда возникли проблемы с закупками импортного оборудования, появились станки и оборудование, которые производятся в стране», – подчеркнула она. Отмечается также, что Московская область является лидером по трудоустройству студентов, этот показатель в регионе составляет 84%. В программе импортозамещения в регионе задействовано 83 предприятия, заключено 85 соглашений. По данной программе обучается более 10 тыс. студентов. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в Подмосковье успешно налажен агробизнес и оказывается поддержка отстающим отраслям, а также уделяется внимание развитию промышленности в условиях санкций.
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    6 апреля 2023, 11:07
    Губернатор Воробьев рассказал о развитии импортозамещения в Подмосковье

    Губернатор Андрей Воробьев рассказал о важности развития импортозамещения в Московской области

    Tекст: Александра Юдина

    В Подмосковье успешно налажен агробизнес и оказывается поддержка отстающим отраслям, а также уделяется внимание развитию промышленности в условиях санкций, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

    Воробьев в эфире радио Sputnik заявил, что вопреки санкциям Подмосковье смогло развить агробизнес и обеспечить продовольственную безопасность, область может прокормить другие страны и является значимым экспортером сельхозпродукции. По словам губернатора, добиться преимущества удалось при помощи технологий. Он также отметил, что развить импортозамещение в Московской области удалось благодаря активной поддержке государства. Губернатор привел в пример племенное хозяйство в Сергиевом Посаде, где ученые разработали кросс кур «Смена-9», это обеспечило гарантию качественного племенного посадочного материала, который позволит закрыть тему с птицей раз и навсегда. Воробьев отметил, что Подмосковье активно поддерживает бизнесменов, предоставляет им бесплатную землю, инфраструктуру, субсидии, а также компенсацию из Фонда федерального и регионального развития. Также в области реализуются различные программы поддержки электроники в Дубне, в Есипово и в Ступино, на территории которого работает индустриальный парк. Помимо экономики, Подмосковье уделяет большое внимание развитию логистики, развитию инфраструктуры. Ранее Воробьев доложил Путину, что в Московской области порядка 130 проектов по импортозамещению находятся на сопровождении, из них 24 уже реализовали в 2022 году.
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