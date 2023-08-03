«Москвич» решил открыть автодилерские центры в 16 городах России

Tекст: Вера Басилая

Отмечается, что новые автосалоны откроются в Архангельске, Белгороде, Иркутске, Калининграде, Петрозаводске, Твери, Туле, Ульяновске, Чебоксарах Калуге, Кирове, Курске, Липецке, Магнитогорске, Новороссийске и Ярославле, передает ТАСС.

Между тем глава АвтоВАЗа Максим Соколов на встрече президента России Владимира Путина с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности сообщил об увеличении выпуска автомобилей на 70% в первом полугодии.

Планируется, что в этом году всего будет произведено 400 тыс. автомобилей.

Ранее президент Владимир Путин выразил мнение, что российским чиновникам следует передвигаться на отечественных автомобилях.

До этого глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что почти на всех автомобильных российских заводах прошло замещение покинувших страну иностранных партнеров.