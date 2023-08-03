Times: Британская BAE Systems получила военные заказы на 84 млрд долларов

Финансовый директор компании BAE Systems Грив заявил о получении военных заказов на 84 млрд долларов

Tекст: Александра Юдина

Уточняется, что только от британского правительства получен заказ на производство артиллерийских снарядов калибра 155 мм и других боеприпасов, сумма которого составляет 360 млн долларов, передает ТАСС.

Помимо этого, корпорация заключила контракты на производство боевых машин для Чехии в размере 2,3 млрд долларов и на поставки вооружений и оборудования в соответствии с британской программой модернизации атомного подводного флота на 3 млрд долларов.

Также корпорация получила заказ от Саудовской Аравии по обслуживанию истребителей Typhoon на сумму 4,7 млрд долларов.

Как отметил финансовый директор компании Бред Грив, на общую ситуацию в мире воздействует конфликт на Украине, так как власти ряда стран чаще обращают внимание на приоритеты в области обороны по сравнению с другими сферами – по этой причине происходит ускорение реализации оборонных программ.

По мнению руководителя BAE Systems Чарльза Вудберна, резкое изменение в расходах на оборону в мире требует значительного расширения промышленного потенциала в Великобритании и континентальной Европе. Ранее Bloomberg сообщал, что Запад практически истощил имевшиеся запасы оружия, на наращивание производственных мощностей могут уйти годы.