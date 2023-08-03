«Кругом все изменники и коррупционеры, один я честный патриот, возмущенный всем этим безобразием, идите за мной» – это может быть работающей стратегией личного возвышения. Но только до того момента, как репрессируют тебя.0 комментариев
В Кремле отреагировали на признание Киева в причастности к атакам на Крымский мост
Песков о признании Киева в причастности к атакам на Крымский мост: Мы это знали
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал «лишним подтверждением» признание секретаря Совета национальной безопасности Украины Алексея Данилова о причастности Службы безопасности Украины к обеим атакам на Крымский мост.
Песков отметил, что Москва уже говорила о причастности Киева к атаке на Крымский мост. «Мы это знали. Поэтому лишнее подтверждение, да», – сказал Песков РИА «Новости», комментируя заявление Данилова.
Ранее секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов признал, что Служба безопасности Украины принимала участие и в первой, и во второй атаке на Крымский мост.