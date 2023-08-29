ВСУ нанесли удар по общественной приемной «Единой России» в Новой Каховке

Вооруженные силы Украины нанесли удар дроном-камикадзе по общественной приемной «Единой России» в Новой Каховке

Tекст: Антон Антонов

Никто не пострадал, но уничтожена оргтехника и документация. По понедельникам и пятницам в общественной приемной проводится прием граждан. 30 августа в общественной приемной должно было пройти общественное обсуждение программы партии, передает ТАСС.

В администрации заявили, что Украина пытается «нарушить мирную жизнь, запугать мирных жителей и сорвать выборы». «Но что бы не предпринимали враги с правого берега и их немногочисленные пособники на нашем берегу, выборы состоятся, люди сделают свой выбор в единый день голосования», – сказано в сообщении.

Напомним, Министерство обороны России сообщало, что за сутки уничтожены 27 украинских беспилотников у поселков Шипиловка, Софиевка, Житловка, Залиман и города Кременная (ЛНР), у Кирилловки, Зайцево (ДНР), у Мирного и Нестерянки (Запорожская область).

