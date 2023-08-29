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Российские военные не дали ВСУ закрепиться в Урожайном и Старомайорском
Врио главы ДНР Пушилин: Российские военные не дали ВСУ закрепиться в Урожайном и Старомайорском
Российские военные не дали Вооруженным силам Украины закрепиться в Урожайном и Старомайорском и предпринимают меры для пресечения попыток ВСУ обойти эти населенные пункты, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.
Как сообщил врио главы ДНР, две самые горячие точки – это южнодонецкое направление, на рубеже Старомайорское-Урожайное противник пытается закрепиться, зайти и создать там опорные пункты, но российские подразделения не дают противнику это сделать, ВСУ несут потери как в живой силе, так и в технике, но закрепиться в этих населенных пунктах у них не получается, передает РИА «Новости».
По словам Пушилина, от Урожайного не осталось ни одного целого не то что дома, там не осталось ни одного целого подвала, поэтому противник, вероятнее всего, будет стараться обойти эти населенные пункты. Врио главы ДНР заверил, что российские подразделения видят эти намерения ВСУ и предпринимают исчерпывающие меры для того, чтобы не допустить такого развития событий.
Во вторник утром Пушилин сообщал, что ВСУ перебросили в районы Старомайорского и Урожайного в ДНР резервы.