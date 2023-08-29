ВСУ на Донецком направлении за сутки потеряли более 340 военных

Возле Дорожного ДНР на станции разгрузки ракетным ударом поражен воинский эшелон ВСУ с артиллерийскими боеприпасами, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Кроме того, в районе Дружковки ДНР уничтожен склад боеприпасов 93-й механизированной бригады ВСУ.

Потери противника на этом направлении составили более 340 военнослужащих убитыми и ранеными, шесть бронемашин, а также две гаубицы: Д-20 и «Мста-Б».

На Запорожском направлении подразделения российской группировки при поддержке авиации отразили две атаки 46-й аэромобильной бригады ВСУ рядом с Вербовым Запорожской области, отчитались в Минобороны.

За последние сутки уничтожены около 90 военнослужащих, две бронемашины, три артиллерийские системы М777 и две американские гаубицы М119, а также британское орудие FH-70.

На Купянском направлении подразделениями группировки войск «Западная» за сутки отражены шесть атак 43-й и 115-й механизированных, а также 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ под Синьковкой Харьковской области и Стельмаховкой Луганской народной республики (ЛНР).

Потери противника составили до 50 военнослужащих, две бронемашины, три автомобиля, перечислили в Минобороны.

На Краснолиманском направлении подразделения группировки «Центр» во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили три атаки 12-й бригады спецназначения, а также 21-й и 63-й механизированных бригад ВСУ у Кременной, Червоной Дибровы ЛНР и Ямполовки ДНР.

Ликвидированы порядка 80 военнослужащих, две машины пехоты, три бронемашины и два пикапа.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией за сутки уничтожили до ста военнослужащих, две бронемашины и две гаубицы: «Акация» и «Гиацинт-Б», сообщил Конашенков.

В районе Новомихайловки ДНР уничтожен склад боеприпасов 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения ликвидированы порядка 20 военнослужащих и две гаубицы Д-30.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками группировок войск ВС России поражены живая сила и техника ВСУ в 132 районах.

Около Серебрянки ДНР уничтожены два командно-наблюдательных пункта подразделений 67-й механизированной бригады ВСУ, отчитались в Минобороны, подытожили в оборонном ведомстве.