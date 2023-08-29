  • Средства ПВО перехватили украинскую противокорабельную ракету «Нептун»
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    Количественное господство одиноких, научившихся рассчитывать только на себя, меняет саму общественную атмосферу, которой начинают довлеть оставленность стариков и потребительство молодых.

    6 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Как русская бомба сорвала планы атомной диктатуры США

    Три с половиной года работы конструкторского бюро КБ-11 дали положительный результат: теперь у СССР была бомба. Хотя официально об испытаниях не сообщили, американцы о них узнали. Уже через месяц Трумэн публично заявил о том, что русские испытали бомбу.

    9 комментариев
    Джомарт Алиев Джомарт Алиев Семья уже никогда не будет прежней

    Давайте скажем честно: к прежним семейным отношениям нам не вернуться. Перефразируя известное выражение, можно утверждать: тот, кто не сожалеет о прежней модели семьи – не имеет сердца; тот, кто пытается восстановить ее – не имеет ума.

    36 комментариев
    29 августа 2023, 15:29

    Власти Крыма назвали фейком информацию о взрыве на западе полуострова

    Tекст: Вера Басилая

    Информация о взрывах в Крыму является украинским вбросом, клубы дыма образовались от горения травы в степи в районе села Оленевка Черноморского района, сообщил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.

    В украинских пабликах появились фотографии со столбом дыма и подписями, что это результат взрывов в Оленевке. По словам Крючкова, информация о взрывах является украинским вбросом, там горит трава, работает МЧС на месте возгорания, передает РИА «Новости».

    Ранее советник главы офиса Зеленского Подоляк заявил, что страны Запада поддерживают Киев в том, что он может «уничтожать все российское на оккупированной территории». В свою очередь крымские власти призвали ООН отреагировать на угрозы ударов со стороны Киева.

    28 августа 2023, 21:23
    Стала известна судьба читавшего стихи на поле боя раненого российского бойца
    Стала известна судьба читавшего стихи на поле боя раненого российского бойца
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    Боец Алексей Волков, который в зоне СВО спас товарищей, накрыв собой гранату, идет на поправку. Он стал известен благодаря ролику, в котором, будучи раненым, читает собственные стихи о России.

    Волков, спасая товарищей, накрыл собой упавшую с украинского беспилотника гранату. Он остался жив благодаря бронежилету, но ему перебило обе ноги, ранило в руку. Когда его выносили с передовой, то попросили говорить, чтобы не терял сознание, сообщает НТВ.

    «Лучшая страна мира, лучшая страна планеты, никакие ваши аргументы не оспорят это! Не нужно нас учить, как жить, что делать надо, для русского солдата победа – одна награда!» – начал читать свои стихи Волков.

    Сейчас боец идет на поправку. Он продолжает заниматься спортом в госпитале.

    Напомним, механику-водителю танка «Алеша» помогут с лечением ранения, полученного им в зоне СВО, заявил президент Владимир Путин на встрече с экипажем боевой машины.

    Коментарии (21)
    29 августа 2023, 03:54
    Захарова заявила о намерении Зеленского «сразу ложиться» за стол переговоров

    Захарова высмеяла решение Зеленского запретить самому себе садиться за стол переговоров с Россией

    Захарова заявила о намерении Зеленского «сразу ложиться» за стол переговоров
    @ МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова посетившей Киев президента Венгрии Каталин Новак о том, что военного решения конфликта на Украине нет.

    Как предположила Захарова в Telegram, Новак, судя по всему, не в курсе, что Зеленский «на законодательном уровне запретил себе садиться за стол переговоров». По словам Захаровой, он «видимо, сразу решил ложиться».

    Напомним, Новак на прошлой неделе приняла участие в «Крымской платформе» в Киеве и провела двустороннюю встречу с президентом Украины. В понедельник она заявила, что военного решения конфликта на Украине нет, поэтому нужно сесть за стол переговоров. Она рассказала, что это мнение высказала Зеленскому «с глазу на глаз» и публично.

    Зеленский заявлял, что не готов вести переговоры с Россией, и даже подписал указ о невозможности проведения переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

    Коментарии (10)
    28 августа 2023, 20:56
    Минобороны Украины признало успехи ВС России на Купянском направлении

    Министр обороны Украины признал продвижение Российской армии на Купянском направлении

    Минобороны Украины признало успехи ВС России на Купянском направлении
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные имеют успехи на Купянском направлении в Харьковской области, ситуация там сложная, заявил министр обороны Украины Алексей Резников местным СМИ.

    Глава Минобороны Украины заявил, что командующий украинскими войсками Александр Сырский одновременно держит оборону на востоке и юге, контратакует на Артемовском направлении.

    По словам Резникова, российские войска продвигаются на Купянском направлении, ситуация там «сложная, но контролируемая», передает РИА «Новости». По мнению министра, россияне своим наступлением хотят отвлечь силы ВСУ с других направлений.

    Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что Российская армия скоро возьмет Купянск.

    В Минобороны сообщили, что российские военные за сутки в ходе активных действий на Купянском направлении улучшили положение по переднему краю.

    Коментарии (3)
    28 августа 2023, 16:11
    Президент Венгрии призвала Зеленского сесть за стол переговоров

    Президент Венгрии Новак заявила об отсутствии военного решения конфликта на Украине

    Президент Венгрии призвала Зеленского сесть за стол переговоров
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Вера Басилая

    Необходимо сесть за стол переговоров, военного решения конфликта на Украине нет, сообщила президент Венгрии Каталин Новак.

    По ее словам, полтора года войны не привели к решению о долгосрочном мире, поэтому необходимо начать переговоры. Новак заявила, что это мнение она высказала Зеленскому «с глазу на глаз» и публично, передает РИА «Новости».

    Вместе с тем она отметила, что Венгрия готова присоединиться к переговорному процессу по «формуле мира» Зеленского.

    Новак в среду на прошлой неделе приняла участие в «Крымской платформе» в Киеве и провела двустороннюю встречу с президентом Украины.

    Ранее президент Венгрии Каталин Новак заявила, что в урегулировании конфликта на Украине в ближайшее время наступят перемены, хотя условий для объявления о конкретном мирном плане пока нет.

    Коментарии (15)
    29 августа 2023, 10:56
    ВСУ перебросили резервы в районы Старомайорского и Урожайного в ДНР

    Пушилин сообщил о переброске резервов ВСУ в районы Старомайорского и Урожайного в ДНР

    ВСУ перебросили резервы в районы Старомайорского и Урожайного в ДНР
    @ Vyacheslav Madiyevskyy/Reuters

    Tекст: Алина Власенко

    Вооруженные силы Украины подтягивают резервы к линии боевого соприкосновения возле Старомайорского и Урожайного в ДНР, сообщил врио главы республики Денис Пушилин.

    Пушилин уточнил, что на Южно-Донецком направлении есть две горячих точки – Урожайное и Старомайорское. По его словам, бойцы ВСУ не могут закрепиться в Урожайном, из-за чего там наблюдается снижение интенсивности боевых действий.

    «Говорят, там проходит ротация. Мы тоже это фиксируем, но видим изменение характера боевых действий», – сказал Пушилин, передает ТАСС.

    Он добавил, что обстановка в районе Марьинки к западу от Донецка остается прежней.

    Ранее Пушилин сообщал, что российские подразделения улучшили позиции на Авдеевском направлении в Донецкой народной республике.

    Коментарии (4)
    29 августа 2023, 14:26
    Средства ПВО перехватили украинскую противокорабельную ракету «Нептун»
    Средства ПВО перехватили украинскую противокорабельную ракету «Нептун»
    @ VoidWanderer/wikipedia.org

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские средства противовоздушной обороны в последние сутки перехватили украинскую противокорабельную ракету «Нептун», сообщило министерство обороны.

    Средства ПВО также перехватили два снаряда американской РСЗО HIMARS и две противорадиолокационные ракеты HARM, говорится в Telegram-канале ведомства.

    За этот же период уничтожены 27 украинских беспилотников у поселков Шипиловка, Софиевка, Житловка, Залиман и города Кременная (ЛНР), у Кирилловки, Зайцево (ДНР), у Мирного и Нестерянки (Запорожская область).

    С начала СВО уничтожено: 466 самолетов, 247 вертолетов, 6206 беспилотников, 433 ЗРК, 11 555 танков и других бронемашин, 1146 машин РСЗО, 6107 орудий полевой артиллерии и минометов.

    Коментарии (5)
    29 августа 2023, 06:04
    Украинские беспилотники сбиты силами ПВО над Тульской областью

    Минобороны сообщило об уничтожении украинских беспилотников над Тульской областью

    Украинские беспилотники сбиты силами ПВО над Тульской областью
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с помощью двух беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны России.

    БПЛА сбиты дежурными средствами ПВО над Тульской областью, сообщает ведомство в Telegram.

    Напомним, вечером в понедельник Минобороны России сообщало об уничтожении двух украинских беспилотников над Белгородской областью.

    Коментарии (4)
    28 августа 2023, 21:59
    Над Белгородской областью сбит украинский беспилотник

    Минобороны сообщило об уничтожении украинского беспилотника над Белгородской областью

    Над Белгородской областью сбит украинский беспилотник
    @ Виталий Белоусов/РИА Новости

    Tекст: Валентина Григоренко

    Российские системы ПВО уничтожили украинский беспилотник самолетного типа в Белгородской области, заявили в Минобороны России.

    Как указали в ведомстве, в районе 21:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа. Российские средства ПВО сбили дрон над Белгородской областью, передает РИА «Новости».

    Ранее в субботу украинские БПЛА дважды пытались атаковать Белгородскую область.

    Коментарии (0)
    29 августа 2023, 00:41
    ПВО уничтожила украинский беспилотник над Белгородской областью

    Минобороны сообщило об уничтожении еще одного украинского беспилотника над Белгородской областью

    ПВО уничтожила украинский беспилотник над Белгородской областью
    @ Минобороны России/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский беспилотник уничтожен дежурными средствами ПВО над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны России.

    Ведомство сообщило в Telegram, что киевский режим предпринял «очередную попытку совершить террористическую атаку». Беспилотник самолетного типа был сбит около 23.00 мск.

    Напомним, до этого в районе 21.00 мск над Белгородской областью также был сбит украинский беспилотник. Кроме того, в субботу украинские БПЛА дважды пытались атаковать Белгородскую область.


    Коментарии (0)
    29 августа 2023, 14:06
    ВСУ на Донецком направлении за сутки потеряли более 340 военных
    ВСУ на Донецком направлении за сутки потеряли более 340 военных
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    На Донецком направлении подразделения Южной группировки отразили атаку штурмовой группы 59-й мотопехотной бригады ВСУ около Невельского Донецкой народной республики (ДНР), улучшив положение по переднему краю, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Возле Дорожного ДНР на станции разгрузки ракетным ударом поражен воинский эшелон ВСУ с артиллерийскими боеприпасами, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Кроме того, в районе Дружковки ДНР уничтожен склад боеприпасов 93-й механизированной бригады ВСУ.

    Потери противника на этом направлении составили более 340 военнослужащих убитыми и ранеными, шесть бронемашин, а также две гаубицы: Д-20 и «Мста-Б».

    На Запорожском направлении подразделения российской группировки при поддержке авиации отразили две атаки 46-й аэромобильной бригады ВСУ рядом с Вербовым Запорожской области, отчитались в Минобороны.

    За последние сутки уничтожены около 90 военнослужащих, две бронемашины, три артиллерийские системы М777 и две американские  гаубицы М119, а также британское орудие FH-70.

    На Купянском направлении подразделениями группировки войск «Западная» за сутки отражены шесть атак 43-й и 115-й механизированных, а также 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ под Синьковкой Харьковской области и Стельмаховкой Луганской народной республики (ЛНР).

    Потери противника составили до 50 военнослужащих, две бронемашины, три автомобиля, перечислили в Минобороны.

    На Краснолиманском направлении подразделения группировки «Центр» во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили три атаки 12-й бригады спецназначения, а также 21-й и 63-й механизированных бригад ВСУ у Кременной, Червоной Дибровы ЛНР и Ямполовки ДНР.

    Ликвидированы порядка 80 военнослужащих, две машины пехоты, три бронемашины и два пикапа.

    На Южно-Донецком направлении подразделения группировки «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией за сутки уничтожили до ста военнослужащих, две бронемашины и две гаубицы: «Акация» и «Гиацинт-Б», сообщил Конашенков.

    В районе Новомихайловки ДНР уничтожен склад боеприпасов 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.

    На Херсонском направлении в результате огневого поражения ликвидированы порядка 20 военнослужащих и две гаубицы Д-30.

    Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками группировок войск ВС России поражены живая сила и техника ВСУ в 132 районах.

    Около Серебрянки ДНР уничтожены два командно-наблюдательных пункта подразделений 67-й механизированной бригады ВСУ, отчитались в Минобороны, подытожили в оборонном ведомстве.

    Коментарии (2)
    29 августа 2023, 06:56
    В Италии Зеленского назвали главным препятствием для мира на Украине

    Fatto Quotidiano усомнилась в возможности добиться мира на Украине до ухода Зеленского с поста президента

    Tекст: Антон Антонов

    Одним из главных препятствий на пути к миру на Украине является ее нынешний президент Владимир Зеленский, заявил обозреватель Анджело д'Орси.

    Д'Орси пишет, что многие ожидают «резких перемен» в «киевской верхушке» в скором времени, причем «более или менее безболезненных». В результате «из игры выйдет человек, который сегодня является одним из главных препятствий на пути к миру», пишет Fatto Quotidiano (перевод предоставлен «ИноСМИ»).

    По мнению д'Орси, «длинные руки Вашингтона дадут о себе знать», после чего, как полагает обозреватель, от «героического борца» сохранятся только «воспоминания, возможно, даже не очень хорошие». Д'Орси считает, что «взаимопонимания» не добиться, пока Зеленский управляет Украиной. Д'Орси не исключает, что из-за Зеленского конфликт может продолжаться «еще очень долго».

    Напомним, Зеленский заявлял, что не готов вести переговоры с Россией, и даже подписал указ о невозможности проведения переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

    Коментарии (0)
    29 августа 2023, 08:31
    ВСУ попали под огонь собственной артиллерии под Купянском

    Украинских военнослужащих обстреляли свои же под Купянском

    Tекст: Александра Юдина

    Колонна ВСУ в связи с несогласованными действиями попала под огонь своей артиллерии в районе села Новоселовское на Купянском направлении, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    По его словам, колонна военной техники противника в составе двух бронетранспортеров и трех автомобилей с личным составом около Новоселовского по неизвестной причине изменила курс и начала двигаться в противоположном направлении, передает РИА «Новости».

    Марочко рассказал, что колона по этой причине была принята за российскую, и по ней был открыт артиллерийский огонь.

    В результате после огневого воздействия украинская техника была повреждена или уничтожена, а личный состав рассеялся в ближайшей лесополосе.

    Ранее Украина решила перебросить дополнительные силы для защиты этой части линии фронта, чем «явно нарушает рекомендации Пентагона». Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что Российская армия скоро возьмет Купянск.

    Напомним, Минобороны Украины признало успехи Вооруженных сил России на Купянском направлении.

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    29 августа 2023, 11:27
    Члены экипажа танка «Алеша» приехали в отпуск домой в Якутию

    Tекст: Алина Власенко

    Члены экипажа танка «Алеша», Герои России Алексей Неустроев и Филипп Евсеев приехали в отпуск в родную Якутию.

    В международном аэропорту Якутск их встретили родные, друзья и власти республики. Глава республики Айсен Николаев вручил бойцам в подарок эксклюзивные якутские ножи, передает РИА «Новости».

    Наводчик-оператор танка Неустроев родом из Усть-Алданского района, механик-водитель Евсеев – уроженец Сунтарского района.

    На прошлой неделе президент Владимир Путин в Кремле встретился с экипажем танка «Алеша» и лично вручил звезды Героев России экипажу боевой машины.

    Напомним, экипаж танка «Алеша» представлен к званию Героев России. Во время боя на Запорожском направлении им уничтожены два танка Т-72Б, бронетранспортер М113 и пять бронетранспортеров MaxxPro с десантом.

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    28 августа 2023, 23:17
    В результате украинского обстрела Донецка погиб мужчина

    Мэр Кулемзин сообщил об одном погибшем и нескольких пострадавших в результате украинского обстрела Донецка

    Tекст: Антон Антонов

    В результате обстрела Донецка, устроенного вооруженными силами Украины, погиб мужчина, пять человек пострадали, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

    Кулемзин со ссылкой на СЦКК ДНР сообщил в Telegram, что со стороны ВСУ было произведено 38 обстрелов города. В Петровском районе погиб неизвестный мужчина, его личность устанавливается. Кроме того, в этом же районе пострадали две женщины. Также Кулемзин сообщил, что в «Киевском районе ранены два парня 2005 года рождения, и мужчина 1989 года рождения».

    Накануне сообщалось, что в Донецке после очередного обстрела со стороны ВСУ были госпитализированы трое детей с осколочными ранениями.

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    29 августа 2023, 10:53
    Задержанный житель Калужской области рассказал, где спрятал части СВУ

    Задержанный житель Калужской области рассказал, где спрятал части взрывных устройств

    Tекст: Александра Юдина

    По заданию с Украины задержанный в Калуге сторонник нацбатальона «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в России) спрятал компоненты самодельных взрывных устройств (СВУ) по тайникам в Калужской области, сообщает ФСБ.

    По информации спецслужбы, мужчине поступило задание собрать компоненты для создания взрывного устройства для использования на российской территории, а позднее спрятать компоненты по тайникам на территории Калужской области, передает РИА «Новости».

    Задержанный признался, что уже некоторое время после начала СВО помогал «организации на территории Украины» и перечислял финансовые средства.

    Накануне сотрудники ФСБ задержали жителя Калужской области, который планировал совершить теракт, а после собирался выехать на Украину и вступить в «Азов». Возбуждено дело о приготовлении к госизмене, подготовке к теракту, участии в деятельности террористической организации.

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