Запад держится на двух столпах. За счет ресурсов и рабского труда населения бедных, как принято их называть, «развивающихся» стран, колоний. Второй столп – глубинное рабское сознание самих европейцев.20 комментариев
ВС России уничтожили в Херсонской области украинскую гаубицу Д-30
Соединения группировки войск «Днепр» за сутки уничтожили в Херсонской области гаубицу Д-30 ВСУ, сообщил журналистам представитель экстренных служб региона.
Как сообщил источник ТАСС, на Херсонском направлении в островной зоне ликвидирована гаубица Д-30 вместе с боекомплектом, три боевика ВСУ уничтожены.
На херсонском направлении уничтожена позиция подразделений ВСУ. На каховском направлении уничтожен 120 мм минометный расчет и боекомплект к нему.
Ранее ВС России уничтожили гаубицу «Мста-Б» и пушку «Гиацинт-Б» на Херсонском направлении.