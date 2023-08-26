Житель Московского региона выиграл в лотерее почти 500 млн рублей

«Столото»: Житель Московского региона выиграл в лотерее более 492 млн рублей

Tекст: Антон Никитин

В компании рассказали, что в субботу, 26 августа, в ходе 6709-го тиража лотереи «Спортлото «4 из 20» был разыгран многомиллионный суперприз – 492 070 999 рублей. По имеющейся у компании предварительной информации, суперприз выиграл участник лотереи из Московского региона, который купил билет в мобильном приложении «Столото» за 250 рублей, передает РИА «Новости».

По правилам «Спортлото «4 из 20», чтобы выиграть суперприз, нужно угадать все числа выигрышной комбинации в двух полях билета. Победитель выбрал числа 3, 4, 16, 15 в первом поле билета и 9, 10, 12, 1 – во втором. «Имя сегодняшнего счастливчика и его победную стратегию мы узнаем после того, как он или она приедет для оформления своего выигрыша в лотерейный центр «Столото» в Москве», – сказали в компании.

За всю историю государственной лотереи «Спортлото «4 из 20» это третий по величине суперприз. В 2020 по итогам 2218-го тиража «Спортлото «4 из 20» был разыгран суперприз в размере 545 947 481 рубль. Тогда удача оказалась на стороне жителя Перми Сергея К. В 2021 году в 3444-м тираже повезло Анатолию Киму из Южно-Сахалинска, он выиграл 512 261 694 рубля.

Напомним, в июле неизвестный участник лотереи выиграл в США 1,08 млрд долларов.