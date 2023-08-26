Обломки сбитого в Подмосковье беспилотника отправлены на экспертизу

Обломки сбитого ночью в субботу над Истрой беспилотника отправлены на экспертизу

Tекст: Вера Басилая

В своем Telegram-канале она сообщила, что были найдены элементы двигателя, проводки и самого каркаса дрона, который был самолетного типа. Витушева также отметила, что специалисты предполагают, что это был беспилотный ударный авиационный комплекс с радиусом действия в 800 км и скоростью в 120 км в час.

По ее словам, сейчас выясняется, была ли взрывчатка на сбитом дроне.

Ранее в Минобороны России сообщили, что ночью в субботу ПВО сбила беспилотник самолетного типа по объектам в Москве и Подмосковье.

Мэр Москвы Сергей Собянин также сообщал, что ПВО на подлете к Москве в Истринском районе уничтожили беспилотник, пострадавших и разрушений нет.