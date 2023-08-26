Запад держится на двух столпах. За счет ресурсов и рабского труда населения бедных, как принято их называть, «развивающихся» стран, колоний. Второй столп – глубинное рабское сознание самих европейцев.5 комментариев
«Единая Россия» передала 40 тонн гуманитарной помощи в новые регионы и зону СВО
Бюро Высшего совета «Единой России» передала 40 тонн гуманитарной помощи в новые регионы и зону СВО. В груз вошли продукты, вода, одежда, медикаменты, школьные принадлежности, спортивные инвентарь, дизельные отопительные печи и стройматериалы.
Партию помощи отправили с территории стадиона ЦСКА при поддержке Союза операторов наружной рекламы и гуманитарного проекта «Щит добра».
Воду, предметы гигиены и продукты длительного хранения собрали для бойцов в зоне СВО. В школы доставят теннисные столы, шведские стенки и другое спортивное оборудование, а школьникам передадут канцелярские наборы к 1 сентября.
По словам председателя бюро Высшего совета «Единой России» Бориса Грызлова, отправка груза является частью последовательной и постоянной поддержки бойцов и населения новых регионов.
Ответственный секретарь бюро Высшего совета Денис Кравченко добавил, что бюро будет и дальше оказывать поддержку жителям и военнослужащим.
Участие в отправке груза принял и генеральный директор регби-клуба ЦСКА Евгений Арсентьев.
«Единая Россия» с первого дня проведения спецоперации оказывает всестороннюю помощь эвакуированным жителям Донбасса, а также тем, кто остался в ЛДНР, в Херсонской и Запорожской областях. Региональные отделения партии доставили уже более 72 тыс. тонн гуманитарного груза в новые регионы – от продуктов и средств гигиены до лекарств и медицинского оборудования, стройматериалов и бытовой техники.