Хорватия стала одним из самых верных союзников Украины. Это не удивляет, если вспомнить схожесть бандеровцев и усташей в годы Второй мировой войны. Но хорватская мотивация в противостоянии России и Сербии скорее схожа с польской, а не с украинской.0 комментариев
Путин в Кремле встретился с экипажем танка «Алеша»
Президент России Владимир Путин в Кремле проводит встречу с экипажем танка «Алеша», кадры встречи опубликовал журналист ВГТРК Павел Зарубин.
Зарубин добавил, что подробности последуют, передает РИА «Новости».
Накануне Путин лично вручил звезды Героев России экипажу танка «Алеша».
Напомним, экипаж танка «Алеша» представлен к званию Героев России. Во время боя на Запорожском направлении им уничтожены два украинских танка Т-72Б, бронетранспортер М113 и пять бронетранспортеров MaxxPro с десантом.
Ранее механик-водитель российского танка «Алеша» рассказал о подвиге своего экипажа, остановившего в одиночку колонну бронетехники ВСУ. Министр обороны Сергей Шойгу за проявленное мужество и героизм представил к государственным наградам экипаж танка.