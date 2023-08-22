Не лицемерие ли выступать против марихуаны, когда алкоголь и никотин – вполне легальны? Неистребимость старого зла не означает, что к нему надо добавлять новое. Марихуана не вытесняет алкоголь; она добавляется к нему.2 комментария
Все участники экскурсии по коллекторам Москвы погибли
Все восемь участников экскурсии по коллекторам Москвы погибли
Все принявшие участие в экскурсии по столичным подземным коллекторам люди погибли, сообщил источник в экстренных службах во вторник.
Утром 22 августа были найдены тела трех участников экскурсии, сообщил собеседник ТАСС.
Позднее источник сообщил, что все восемь участников найдены мертвыми.
Во вторник был задержан гендиректор фирмы – организатора экскурсии «Спутник» Александр Ким.
Правоохранители также ищут главу компании «Авангард» Александра Лазовского, который также может быть причастен к трагедии. Отмечалось, что он может находиться в Дубае.