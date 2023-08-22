Все участники экскурсии по коллекторам Москвы погибли

Напавших на журналистов ВГТРК в Москве мужчин арестовали

Суд арестовал напавших на журналистов ВГТРК в Москве мужчин

Tекст: Вера Басилая

В Telegram-канале столичного СК отмечается, что двух мужчин, которые обвиняются в воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов, суд отправил под стражу.

Ранее двое мужчин напали на съемочную группу во время съемки репортажа о «профессиональных соседях» на юге Москвы, они применили силу к журналистам. Было возбуждено уголовное дело, мужчин задержали.