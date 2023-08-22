Нападение на ветеранов СВО, оскорбление людей с Z-символикой – все это еще раз подчеркивает радикализацию той группы россиян, которые не понимают и не хотят понимать важность специальной военной операции. Вопрос в том, как государству реагировать на эту радикализацию.3 комментария
«Народный фронт» отправил на передовую переданные госкорпорациями машины
«Народный фронт» в День Государственного флага России отправил на передовую переданные госкорпорациями машины
«Народный фронт» в День Государственного флага России подготовил серию интервью с известными спортсменами, отправил на передовую спецоперации партию автомобилей от госкорпораций и водрузил триколор на Эльбрусе.
В День российского флага «Народный фронт» разместил видеоролик о триколоре с участием российских спортсменов на медиафасадах в 11 российских регионах – Москве, Московской области, Уфе, Тюмени, Перми, Челябинске, Волгограде, Самаре, Нижнем Новгороде, Новосибирске и Екатеринбурге, говорится в релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.
К россиянам обратились известные спортсмены и артисты. Среди них – актер и мастер боевых искусств Владислав Демин, чемпион мира по боксу по версиям WBA, IBF Денис Лебедев, олимпийская чемпионка-синхронистка и депутат Мосгордумы Мария Киселева. Спортсмены, которые много лет выступали на мировых аренах под российским флагом, поздравили жителей страны и рассказали, что для них значит быть патриотом, как важно оставаться верными своим идеалам и принципам.
Кроме того, в преддверии праздника «Народный фронт» отправил в новые российские регионы автомобили, переданные общественному движению госкорпорациями и органами власти. Перечень разрешенной для отправки техники был утвержден распоряжением правительства. Речь идет не только об автомобилях, но и о мототранспорте, грузовиках, прицепах, тракторах, бульдозерах, автогрейдерах, экскаваторах. Сейчас во всех регионах России идут осмотр техники, ремонт и техобслуживание, подготовка к отправке на передовую или для гуманитарных целей в ЛНР, ДНР, Херсонскую и Запорожскую области.
Флаг России представители «Народного фронта» водрузили и в горах. Блогер Петр Мамонтов и военкор, главный редактор издания «Журналисты России» Дмитрий Макаренко закрепили триколор на Эльбрусе. На полотне – пожелания «Работайте, братья!», «С верой в скорую Победу» и автографы бойцов СВО из войсковых частей от Луганска до Запорожья. Вместе с триколором на Эльбрусе закрепили и флаг «Народного фронта».