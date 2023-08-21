Русские туристы, которые активно ринулись в полудружественную–полунедружественную Грузию отдыхать и с деньгами, после концерта The Killers еще подумают: а нафига это нужно. Еще деньги везти этим людям.9 комментариев
Эксперт объяснил уникальность суворовских и нахимовских училищ
Суворовские и нахимовские училища – уникальные учебные заведения, которые формируют у будущих офицеров высокие морально-боевые качества, заявил газете ВЗГЛЯД политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Марк Ананченков.
21 августа отмечается 80-летие создания суворовских военных и нахимовских военно-морских училищ.
«Сила российского оружия неразрывно связана с людьми, которые его прославляют на полях сражений. Без знаний и практических навыков сегодня сложно использовать высокотехнологичное вооружение и военную технику. 80 лет назад, в год коренного перелома в Великой Отечественной войне, были основаны первые в Советском Союзе суворовские и нахимовские училища. Уникальная система образования была создана с целью воспитания будущих офицерских кадров. На сегодняшний день в России действуют 11 суворовских училищ, а 12-е откроет свои двери для будущих курсантов в сентябре этого года в Иркутске», – подчеркнул эксперт.
Ананченков отметил, что профессия военного, согласно опросам ВЦИОМ, остается в тройке самых популярных и престижных профессий у российской молодежи. Это показывает запрос молодого поколения на укрепление и развитие системы военного образования в стране.
«Гражданское и патриотическое воспитание, заложенное в системе подобных учебных заведений, формирует у будущих командиров высокие морально-боевые качества. Прививание с юношеских лет стойкости, мужества и отваги позволяют воспитать настоящих героев своей страны», – заключил политолог.