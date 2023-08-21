Эксперт объяснил уникальность суворовских и нахимовских училищ

21 августа отмечается 80-летие создания суворовских военных и нахимовских военно-морских училищ.

«Сила российского оружия неразрывно связана с людьми, которые его прославляют на полях сражений. Без знаний и практических навыков сегодня сложно использовать высокотехнологичное вооружение и военную технику. 80 лет назад, в год коренного перелома в Великой Отечественной войне, были основаны первые в Советском Союзе суворовские и нахимовские училища. Уникальная система образования была создана с целью воспитания будущих офицерских кадров. На сегодняшний день в России действуют 11 суворовских училищ, а 12-е откроет свои двери для будущих курсантов в сентябре этого года в Иркутске», – подчеркнул эксперт.

Ананченков отметил, что профессия военного, согласно опросам ВЦИОМ, остается в тройке самых популярных и престижных профессий у российской молодежи. Это показывает запрос молодого поколения на укрепление и развитие системы военного образования в стране.

«Гражданское и патриотическое воспитание, заложенное в системе подобных учебных заведений, формирует у будущих командиров высокие морально-боевые качества. Прививание с юношеских лет стойкости, мужества и отваги позволяют воспитать настоящих героев своей страны», – заключил политолог.