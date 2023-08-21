Русские туристы, которые активно ринулись в полудружественную–полунедружественную Грузию отдыхать и с деньгами, после концерта The Killers еще подумают: а нафига это нужно. Еще деньги везти этим людям.7 комментариев
МИД ЮАР: Более 40 глав государств примут участие в саммите БРИКС
Более 40 иностранных лидеров будут участвовать в саммите БРИКС, который с 22 по 24 августа пройдет в Йоханнесбурге, сообщил официальный представитель МИД ЮАР Нельсон Кгвете.
По его словам, участие в саммите примут более 40 глав государств, передает ТАСС.
Саммит БРИКС состоится 22-24 августа в Йоханнесбурге и пройдет под председательством ЮАР. Лидеры стран «пятерки» обсудят на саммите вопрос расширения организации. Также сообщалось, что на саммите в Йоханнесбурге Пекин намерен призвать коллег по БРИКС превратить этот союз в полноценного геополитического соперника G7.