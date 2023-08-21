Началась подготовка наблюдателей за дистанционным электронным голосованием

Tекст: Алина Власенко

Как отмечает ЦИК в Telegram, уровень технической подготовки наблюдателей может быть любым, поскольку в зависимости от его «подкованности» портал наблюдения представит разный объем данных.



Ранее представители власти и гражданского общества оценили преимущества дистанционного электронного голосования и специфику наблюдения за ним в ходе выборов.

Единый день голосования в 2023 году пройдет в России 10 сентября. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области.