Эксперты ОП России обсудили специфику наблюдения за ДЭГ

Сопредседатель Координационного совета при ОП РФ по общественному контролю за голосованием Олег Артамонов отметил, что ДЭГ в России активно развивается и доходит до большего числа людей. По словам эксперта, в этом году в дистанционном голосовании участвуют 24 региона, если не считать Москву. В следующем году электронное голосование охватит до 30 регионов.

Есть те, кто сомневается в возможности контроля за ДЭГ как таковой, однако, по словам Артамонова, в ОП РФ эти сомнения не поддерживают. Он заявил, что федеральная система ДЭГ спроектирована таким образом, что эффективное наблюдение за электронным голосованием, которое обеспечивает прозрачность системы и не оставляет сомнения ни в каком этапе ее работы.

Артамонов подчеркнул, что перед ОП стоит задача в подготовке наблюдателей, которые смогут с электронным голосованием работать и вынести объективно обоснованный вердикт: что стоит изменить, что дорабатывать и развивать в ДЭГ. Эксперты, работающие с Общественной палатой, в этом году разработали «Единый стандарт общественного наблюдения за дистанционным электронным голосованием», чек-лист из 63 пунктов.

«При этом мы понимаем, что отдельные пункты действительно могут даже в таком формате вызывать вопросы. Они требуют технического бэкграунда, требуют понимания работы электронного голосования. Поэтому мы прилагаем и будем дальше прилагать усилия к тому, чтобы помочь с обучением наблюдателей. <...> Традиционно мы считали наблюдателями за ДЭГ специалистов по криптографии, блокчейну, ИТ-системам. В этом году мы говорим, что рады видеть в числе наблюдателей политологов, социологов, юристов – всех, кто заинтересован в понимании дистанционного электронного голосования, но не обязательно обладает глубокими познаниями в ИТ», – заявил эксперт.

Первый зампредседателя комиссии ОП РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Максим Григорьев объяснил, почему вокруг темы общественного контроля за ДЭГ возникает так много вопросов.

«Дистанционное электронное голосование принципиально более сложная ситуация для простого человека, который не владеет подробностями этого процесса. Неясно, где цифровая урна, где эти голоса хранятся, что и как происходит. Естественно, для нас важно осуществлять общественный контроль за цифровым голосованием», – указал он.

В современной России, как заметил Григорьев, избирателям предоставляется возможность выбрать такой формат голосования, который удобен им самим. Плюсами ДЭГ является то, что в нем принимает активное участие молодежь. Кроме того, из записавшихся на электронное голосование большой процент людей действительно голосуют.