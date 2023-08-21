ЭКОВАС заявило о сохранении «военного варианта» по ситуации в Нигере

Комиссар ЭКОВАС Мусах сообщил о сохранении «военного варианта» при выборе реакции на ситуацию в Нигере

Tекст: Антон Антонов

Мусах сказал, что «военный вариант все еще на столе». По его словам, у стран ЭКОВАС нет желания «воевать с народом Нигера». Как заявил комиссар, «проблемой является военная хунта», передает ТАСС со ссылкой на Al Jazeera.

Он подтвердил, что ЭКОВАС сохраняет четкую позицию, согласно которой задержанный президент Нигера Мохамед Базум должен быть освобожден, а в стране следует «восстановить конституционный порядок».

Мусах заявил, что ЭКОВАС не станет «вступать в торг с путчистами в Нигере» и вести с мятежниками переговоры «по предложению организовать трехлетний переходный период». ЭКОВАС готова применить «все доступные варианты», если решит, что «руководители переворота в Нигере манипулируют» сообществом. Он полагает, что новые власти Нигера пытаются «выиграть время». Мусах сказал, что делегация ЭКОВАС донесла до мятежников свою позицию, «и это – положительный момент».

Напомним, глава правящего в Нигере Национального совета по защите отечества генерал Абдурахман Тчиани заявил, что армия и народ страны ответят на любое нападение. ЭКОВАС посчитало дверь для переговоров с мятежниками в Нигере закрытой.