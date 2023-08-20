Германия предложила выделять 5 млрд евро в год на военную помощь Украине

Министр финансов Германии Линднер предложил выделять 5 млрд евро в год на военную помощь Украине

Tекст: Валентина Григоренко

Как указал Линднер в Берлине на дискуссии с гражданами в рамках Дней открытых дверей правительства ФРГ, Германия уже оказала Украине помощь на сумму 22 млрд евро, в нее входит и военная, и гуманитарная помощь, в том числе уход за беженцами. Он предложил бюджетным законодателям в Бундестаге внести в план сумму 5 млрд евро ежегодно в качестве военной поддержки, передает ТАСС.

Во вторник депутат Бундестага Сара Вагенкнехт раскритиковала решение германских властей сократить бюджет на социальную сферу, подчеркнув, что делается это ради продолжения военных поставок Украине.

Ранее министр финансов Германии ранее сообщал, что совокупная помощь Германии, включая размещение украинских беженцев и уход за ними, оценивается в 22 млрд евро.