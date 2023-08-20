Мы и сейчас стоим на плечах достижений советского периода. Благодаря советским успехам у нас есть мощнейшая ПВО и ядерная дубина. Есть ОПК, вот уже полтора года позволяющий вести войну против всего западного мира. Есть экономика, позволяющая выживать даже в обстановке небывалых в истории санкций.23 комментария
Кеннеди-младший назвал угрозой для человечества поставку F-16 Украине
Кеннеди-младший: Поставки Киеву F-16 – угроза для Украины и для всего человечества
Поставки Киеву истребителей F-16 представляют угрозу как для Украины, так и для всего человечества, заявил один из кандидатов в президенты США от Демократической партии Роберт Кеннеди-младший.
Комментируя статью о том, что Украина получит истребители американского производства F-16 от третьих стран, Кеннеди-младший заявил, что поставка F-16 Киеву – отличное решение для оборонной промышленности, но катастрофа для Украины и человечества и почему в связи с этим нельзя провести провести переговоры, передает РИА «Новости».
Он добавил, это не кино, истребители требуют длительной подготовки и обслуживания, а их поставки не «остановят развал украинской армии».
Ранее генерал ВВС США Джеймс Хекер заявил, что ВСУ не смогут перехватить инициативу на поле боя после получения истребителей F-16 от западных партнеров.
Напомним, США одобрили передачу Данией и Нидерландами американских истребителей-бомбардировщиков F-16 Украине после завершения обучения пилотов. Соответствующие письма направил глава Госдепа Энтони Блинкен.