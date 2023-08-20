Мы и сейчас стоим на плечах достижений советского периода. Благодаря советским успехам у нас есть мощнейшая ПВО и ядерная дубина. Есть ОПК, вот уже полтора года позволяющий вести войну против всего западного мира. Есть экономика, позволяющая выживать даже в обстановке небывалых в истории санкций.20 комментариев
Британский полковник заявил о желании Запада поскорее «продать» Украину
Британский полковник Кемп: НАТО отказалось от надежд на победу Украины
Североатлантический альянс отказался от надежд на победу Украины, заявил британский полковник в отставке Ричард Кемп.
Кемп написал об этом в статье для The Telegraph, комментируя заявление главы штаба генсека НАТО Стиана Йенссена о том, что Украина могла бы войти в Североатлантический альянс в случае уступок территорий, которые отказывается признавать частью России.
По мнению британского офицера, представитель НАТО озвучил то, как на самом деле Запад видит решение конфликта на Украине. Он подчеркнул, что Украину хотят «продать подешевле», причем как можно скорее.
Кемп добавил, что два года спустя после «позорного» выхода из Афганистана Запад снова находится «на грани признания поражения», передает РИА «Новости».
Как заявляла ранее официальный спикер МИД Мария Захарова, слова Йенсена по поводу вступления Украины в НАТО являются вбросом, который имеет определенные политические задачи.