Британский полковник Кемп: НАТО отказалось от надежд на победу Украины

Tекст: Ольга Никитина

Кемп написал об этом в статье для The Telegraph, комментируя заявление главы штаба генсека НАТО Стиана Йенссена о том, что Украина могла бы войти в Североатлантический альянс в случае уступок территорий, которые отказывается признавать частью России.

По мнению британского офицера, представитель НАТО озвучил то, как на самом деле Запад видит решение конфликта на Украине. Он подчеркнул, что Украину хотят «продать подешевле», причем как можно скорее.

Кемп добавил, что два года спустя после «позорного» выхода из Афганистана Запад снова находится «на грани признания поражения», передает РИА «Новости».

Как заявляла ранее официальный спикер МИД Мария Захарова, слова Йенсена по поводу вступления Украины в НАТО являются вбросом, который имеет определенные политические задачи.