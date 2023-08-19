Мы и сейчас стоим на плечах достижений советского периода. Благодаря советским успехам у нас есть мощнейшая ПВО и ядерная дубина. Есть ОПК, вот уже полтора года позволяющий вести войну против всего западного мира. Есть экономика, позволяющая выживать даже в обстановке небывалых в истории санкций.15 комментариев
Федор Емельяненко покинул пост президента Союза ММА России
Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко принял решение покинуть пост президента Союза ММА России, он подал в отставку, сообщил вице-президент организации Андрей Терентьев.
Терентьев пояснил, что стал исполняющим обязанности президента Союза ММА России, потому что Емельяненко снял с себя эти полномочия, передает ТАСС.
В феврале российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко проиграл американцу Райану Бейдеру в поединке за титул чемпиона Bellator в тяжелом весе, последний бой в своей карьере.
Емельяненко 46 лет, он – бывший чемпион организаций Pride, Rings и WAMMA, четырехкратный чемпион мира и девятикратный чемпион России по боевому самбо.