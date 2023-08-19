Мы и сейчас стоим на плечах достижений советского периода. Благодаря советским успехам у нас есть мощнейшая ПВО и ядерная дубина. Есть ОПК, вот уже полтора года позволяющий вести войну против всего западного мира. Есть экономика, позволяющая выживать даже в обстановке небывалых в истории санкций.11 комментариев
Напавших на журналистов ВГТРК в Москве мужчин арестовали
Суд арестовал напавших на журналистов ВГТРК в Москве мужчин
В Москве суд арестовал двух мужчин, напавших на журналистов ВГТРК во время съемки репортажа о «профессиональных соседях», сообщили в московском СКР.
В Telegram-канале столичного СК отмечается, что двух мужчин, которые обвиняются в воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов, суд отправил под стражу.
Ранее двое мужчин напали на съемочную группу во время съемки репортажа о «профессиональных соседях» на юге Москвы, они применили силу к журналистам. Было возбуждено уголовное дело, мужчин задержали.