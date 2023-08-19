Консул Китая заявил об отмене визового режима с Россией в перспективе

Tекст: Кристина Цыцура

Он сообщил, что для туристов в группе визы уже отменили, а в перспективе могут отметь визы вовсе, передает ТАСС.

Также консул-атташе рассказал о работе Китая над вопросом открытия прямого рейса до Казани, где открыто консульство страны. Всего в России работает посольство Китая и семь дипкорпусов.

«Сейчас пандемия прошла, мы продвигаем вопрос, как возможно авиакомпаниям Китая и России побыстрее открыть авиарейсы», – заявил он.

Чэнь Божуй указал, что несколько китайских авиакомпаний считают, что пассажиропоток будет низкий.

Ранее в Казани стартовало строительство консульского центра КНР, он откроется в конце этого года или в начале следующего. Также визовые центре уже работают в Москве и Петербурге.