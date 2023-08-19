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    Мы и сейчас стоим на плечах достижений советского периода. Благодаря советским успехам у нас есть мощнейшая ПВО и ядерная дубина. Есть ОПК, вот уже полтора года позволяющий вести войну против всего западного мира. Есть экономика, позволяющая выживать даже в обстановке небывалых в истории санкций.

    0 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов В Германии наступает Альтернатива

    Даже под жесточайшим прессингом глобализма население Германии все же желает оставаться немцами. Так что 2024 год обещает быть бурным: и европейцам, и американцам надо крепче держаться за поручни.

    2 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский К победе ведет солидарность, а не страх

    Государство, в том числе и во время войны, выстраивается не только сверху, но и снизу. Принцип «начальнику виднее» не всегда хорош в армии и всегда плох в гражданской жизни. А при репрессивной политике, помимо атмосферы общего доносительства, этот принцип становится тотальным.

    19 комментариев
    19 августа 2023, 14:42

    Консул Китая заявил об отмене визового режима с Россией в перспективе

    Tекст: Кристина Цыцура

    Визы КНР для туристов из России могут быть в будущем отменены, заявил консул-атташе КНР в Казани Чэнь Божуй на полях VI Глобального форума молодых дипломатов.

    Он сообщил, что для туристов в группе визы уже отменили, а в перспективе могут отметь визы вовсе, передает ТАСС.

    Также консул-атташе рассказал о работе Китая над вопросом открытия прямого рейса до Казани, где открыто консульство страны. Всего в России работает посольство Китая и семь дипкорпусов.

    «Сейчас пандемия прошла, мы продвигаем вопрос, как возможно авиакомпаниям Китая и России побыстрее открыть авиарейсы», – заявил он.

    Чэнь Божуй указал, что несколько китайских авиакомпаний считают, что пассажиропоток будет низкий.

    Ранее в Казани стартовало строительство консульского центра КНР, он откроется в конце этого года или в начале следующего. Также визовые центре уже работают в Москве и Петербурге.

    18 августа 2023, 17:02
    В Таджикистане переименовали тысячи географических объектов

    Tекст: Кристина Цыцура

    Правительство Таджикистана утвердило переименование крупнейшего на Памире ледника Федченко в Горно-Бадахшанской автономной области, а также еще 3 тыс. ледников, хребтов, гор, рек, озер.

    Из документа следует, что ряд географических объектов на территории Горно-Бадахшанской автономной области будут переименованы, передает ТАСС.

    Так, на территории Мургабского района Горно-Бадахшанской автономной области переименован крупнейший на Памире ледник Федченко, названный по фамилии русского ученого. Теперь он носит название Ванджях.

    Также переименовали ледник, названный в честь бывшего директора Библиотеки имени Ленина Елены Розмирович, он получил название Робия Озод. Ледник ОГПУ переименован в ледник Национального флага Республики Таджикистан.

    Ранее на Украине переименовали Днепропетровскую академию музыки имени Михаила Глинки.

    Коментарии (64)
    18 августа 2023, 20:04
    Bild: Россия, Турция и Катар решили заключить новое соглашение вместо зерновой сделки

    Bild: Россия, Турция и Катар заключат новое соглашение вместо зерновой сделки

    Bild: Россия, Турция и Катар решили заключить новое соглашение вместо зерновой сделки
    @ Дмитрий Рогулин/ТАСС

    Tекст: Валентина Григоренко

    Власти Турции, России и Катара намерены заключить новое трехстороннее соглашение взамен зерновой сделки, сообщили СМИ.

    Как пишет Bild со ссылкой на источники, в рамках нового соглашения зерно России будет отправляться в развивающиеся страны (в основном африканские) при посредничестве Турции и Катара, передает RT. Отмечается, что новая сделка может быть заключена уже в эти выходные в Будапеште.

    Ранее турецкий источник заявил, что вероятность возобновления черноморской зерновой инициативы заметно снизилась.

    Коментарии (34)
    19 августа 2023, 05:43
    В США пожалели об упущенном шансе на переговоры по Украине

    Politico: США могли упустить шанс начать переговоры по Украине

    В США пожалели об упущенном шансе на переговоры по Украине
    @ Paul Daly/Keystone/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Администрация президента США Джо Байдена, вероятно, уже упустила возможность начать переговоры по урегулированию ситуации на Украине, пишут американские СМИ.

    В статье газеты Politico приводятся слова неназванного американского чиновника, который признал, что в Вашингтоне все больше осознают реальную ситуацию с украинским контрнаступлением.

    В публикации говорится, что в руководстве США задаются вопросом о том, не следовало ли прислушаться к словам председателя Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерала Марка Милли, который в ноябре прошлого года советовал Западу подумать о возможности переговоров по Украине. Сотрудник администрации США заявил, что Милли «был прав», передает ТАСС.

    При этом другой американский чиновник рассказал, что в администрации Байдена все больше задаются следующим вопросом касательно поддержки Киева: «Если мы признаем, что не будем делать это вечно, то что тогда мы будем делать?»

    Ранее американские СМИ писали, что ряд американских конгрессменов-республиканцев выступили против нового пакета помощи Киеву в связи с негативным прогнозом разведки США относительно украинского контрнаступления.

    Коментарии (23)
    18 августа 2023, 18:15
    В Белом доме выразили недовольство атаками Украины на Крым

    CNN: В Белом доме считают атаки на Крым пустой тратой ценных ресурсов

    В Белом доме выразили недовольство атаками Украины на Крым
    @ Алена Попова/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Атаки Украины на Крым являются пустой тратой ресурсов, которые Киеву следовало бы сосредоточить на контрнаступлении, сообщил телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленных чиновников США.

    Так, неназванный представитель американской администрации заявил телеканалу, что киевским властям было бы лучше сосредоточиться на контрнаступлении, потому что атаки на Крым не привели к решительным результатам, передает ТАСС.

    Ряд других представителей Белого дома поддерживает это мнение: они считают атаки по Крыму тратой ценных ресурсов, в лучшем случае они отвлекают внимание России.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что атаковать Крымский мост Украине помогает Запад.

    Коментарии (13)
    19 августа 2023, 10:40
    Боррель назвал Россию «экономическим карликом»

    Глава дипломатии ЕС Боррель заявил, что Россия является «экономическим карликом»

    Боррель назвал Россию «экономическим карликом»
    @ Christine Olsson/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Россия является «экономическим карликом», напоминающим заправочную станцию, у владельца которой есть атомная бомба, заявил испанской газете Pais глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

    По его словам, настоящим геополитическим игроком на мировой арене является Китай, в то время как Россия – только «экономический карлик», передает РИА «Новости».

    Также Боррель сравнил Россию с заправочной станцией, у владельца которой есть атомная бомба.

    Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сказал, что «Европа – это цветущий сад, а все остальное – джунгли, с которыми нужно, в общем, соответственно обращаться».

    Как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, перспектив у такой политики нет.

    Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин отметил, что физически и духовно здоровому человеку «неприятно, а порой даже страшно приезжать в Европу» из-за расплодившихся там извращений.

    Коментарии (83)
    19 августа 2023, 07:25
    Киев ночью попытался атаковать Крым ракетой С-200

    Киев ночью попытался атаковать Крым ракетой С-200, средства ПВО России сбили ее

    Киев ночью попытался атаковать Крым ракетой С-200
    @ REUTERS

    Tекст: Ольга Никитина

    В ночь на субботу, 19 августа, киевский режим предпринял попытку террористической атаки по территории Крыма зенитной ракетой комплекса ПВО С-200, переоборудованной в ударный вариант, сообщило Минобороны России.

    В Telegram-канале военного ведомства сообщается, что украинская ракета была сбита российскими средствами ПВО. Жертв и разрушений на земле нет.

    Напомним, российские военные в ночь 12 августа отразили попытку террористической атаки с украинской стороны по объектам на территории Крыма.

    Коментарии (10)
    18 августа 2023, 15:44
    Захарова призвала украинских военных повернуть оружие против киевского режима

    МИД: Россия призывает военнослужащих ВСУ повернуть оружие против режима или капитулировать

    Захарова призвала украинских военных повернуть оружие против киевского режима
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Москва призывает украинских военнослужащих повернуть оружие против киевского режима или капитулировать перед войсками РФ, говорится в комментарии официального представителя МИД Марии Захаровой об украинском кризисе.

    По ее словам, украинским военнослужащим, кто понимает всю преступную сущность захватившей их страну бандитской хунты, настоятельно советуют повернуть оружие против нее или же капитулировать перед ВС России, достойное гуманное отношение ко всем гарантируется, передает ТАСС.

    Ранее в Минобороны заявили, что все больше украинских военнослужащих, сталкиваясь с профессиональными действиями российских войск, принимают единственно верное решение – сдаться.

    Коментарии (56)
    18 августа 2023, 21:39
    ЭКОВАС определило дату начала военного вмешательства в Нигере

    Комиссар ЭКОВАС Муссах заявил, что дата начала военного вмешательства в Нигере определена

    Tекст: Валентина Григоренко

    Точная дата начала военного вмешательства сил Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) в ситуацию в Нигере определена, заявил комиссар по вопросам мира и безопасности сообщества Абдель Фатау Мусах по итогам прошедшей в столице Ганы, Аккре, встречи начальников генштабов ВС государств сообщества.

    Он указал, что точная дата военного вмешательства в Нигере определена, но в настоящее время она не будет озвучена, передает ТАСС со ссылкой на Al Jazeera. По его словам, начальники Генштабов стран ЭКОВАС уже согласовали план военной операции в Нигере.

    В субботу сторонники новой власти в Нигере вышли на многотысячную манифестацию у французской военной базы в Ниамее, чтобы выразить протест в связи с планами военного вмешательства со стороны ЭКОВАС.

    Напомним, военный совет распорядился привести армию Нигера в состояние боевой готовности на фоне заявлений ЭКОВАС о планах начать интервенцию. США и Франция поддержали действия ЭКОВАС в Нигере.

    9 августа в МИД РФ заявили, что ввод войск ЭКОВАС в конфликтную ситуацию в Нигере едва ли поспособствует нормализации обстановки в стране.

    Коментарии (11)
    19 августа 2023, 05:11
    В Польше заявили о готовности властей воевать против России

    Mysl Polska: Власти Польши будут готовы отправить солдат на войну против России

    В Польше заявили о готовности властей воевать против России
    @ Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Руководство Польши будут готовы отправить польских военнослужащих на украинский фронт для «защиты» от мнимой российской угрозы, пишут польские СМИ.

    Обозреватель Михал Радзиковский в статье для издания Mysl Polska выразил уверенность, что премьер-министр республики и другие лица, принимающие решения, будут готовы пойти на такой шаг якобы для «защиты Родины», передает РИА «Новости».

    Радзиковский считает, что число погибших ничего не значило бы для польских властей. По его словам, руководство республики использует патриотический нарратив, однако это не имеет ничего общего с защитой национальных интересов Польши.

    Как писало издание Mysl Polska ранее, Польша скупает большое количество наступательного оружия, что может говорить о подготовке к войне на фоне неминуемого поражения Украины.

    Коментарии (29)
    19 августа 2023, 06:04
    Российский «Ланцет» догнал американский БТР на Запорожском направлении

    Российский «Ланцет» догнал американский БТР Stryker на Запорожском направлении

    Российский «Ланцет» догнал американский БТР на Запорожском направлении
    @ кадр из видео РИА «Новости»

    Tекст: Ольга Никитина

    Расчет БПЛА российского армейского спецназа «Осман» прямым попаданием барражирующего боеприпаса «Ланцет» уничтожил американский колесный бронетранспортер Stryker на Запорожском направлении.

    Кадры, снятые камерой «Ланцета», публикует РИА «Новости».

    Американский бронетранспортер двигался по проселочной дороге на высокой скорости, за ним поднимался столб пыли. «Ланцет» преследовал БТР и вскоре попал в уходящую технику.

    Публикуется также еще одно видео с «Ланцетом». На кадрах расчет БПЛА уничтожил танк украинских националистов.

    Ранее украинские военнослужащие пожаловались президенту Украины Владимиру Зеленскому на то, что российские беспилотные аппараты «Ланцет» и «Орлан» значительно усложняют жизнь боевикам ВСУ.

    Коментарии (21)
    19 августа 2023, 12:23
    Медведев рассказал второй анекдот о двух финнах

    Зампред Собвеза Медведев поделился вторым анекдотом о двух финнах

    Медведев рассказал второй анекдот о двух финнах

    Tекст: Александра Юдина

    Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в саркастичной манере напомнил об истории Финляндии, опубликовав новый анекдот.

    В своем аккаунте соцсети X («икс», ранее Twitter, запрещен в России) он опубликовал диалог двух финнов, передает ТАСС.

    – Пекка, почему мы действительно боимся русских?

    – Они же захватчики и варвары.

    – Интересно, кто создал независимую Финляндию?

    – Был такой русский, Матти, которого звали Ленин.

    Пост Медведев сопроводил иллюстрацией, написав его на финском языке.

    Ранее зампред Совбеза рассказал анекдот о вступлении в НАТО и угрозах от русских с теми же героями.

    Напомним, Финляндия официально вошла в состав НАТО в апреле. В России обещали принять ответные меры в связи с этим.

    Коментарии (21)
    18 августа 2023, 18:15
    Американист увидел перспективы блокировки военной помощи киевскому режиму

    Политолог Дудаков: На фоне провалов ВСУ в США растет вероятность блокировки военных траншей

    Американист увидел перспективы блокировки военной помощи киевскому режиму
    @ Julia Nikhinson/CNP/Global Look Press

    Tекст: Дарья Волкова

    Американский парламент уже сократил очередной военный транш Украине. И чем хуже у ВСУ будут обстоять дела на фронте, тем выше вероятность окончательного блокирования помощи. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог-американист Малек Дудаков. Ранее СМИ сообщили о возражениях ряда американских конгрессменов в вопросе помощи Украине после того, как разведка США усомнилась в способности ВСУ добиться успехов в ходе так называемого контрнаступления.

    «В Конгрессе США все чаще критикуют выделение новых траншей на военную помощь Украине. Законодатели не видят особого смысла в трате денег на фоне провала украинской армии на поле боя», – сказал политолог-американист Малек Дудаков.

    «Чем хуже обстоят дела на фронте для Украины, тем сильнее американский парламент будет давить на Белый дом, склоняя его к переговорам с Россией. Появятся разговоры либо о перемирии, либо о заморозке конфликта», – полагает он.

    «Особенно сильно эта тенденция может проявиться в преддверии президентских выборов в Америке. Усталость американского населения от Украины сильно влияет на предвыборную гонку. Растут рейтинги политиков, выступающих за переговорный процесс», – полагает собеседник.

    «Вместе с тем таких конгрессменов пока меньшинство. Поэтому очередной пакет на 13 млрд долларов еще будет поддержан. Но эта сумма заметно меньше тех, которые выделялись раньше», – обращает внимание американист.

    «Учитывая этот раскол, я не исключаю, что в какой-то момент американский парламент может просто заблокировать очередной транш Украине. Тогда Белый дом окажется в очень непростой ситуации. И если положение дел ВСУ на фронте продолжит ухудшаться, то такое может произойти уже к зиме этого года», – заключил Дудаков.

    Ранее американские СМИ сообщили, что ряд конгрессменов-республиканцев выступили против нового пакета помощи Украине в связи с негативным прогнозом разведки США относительно украинского контрнаступления.

    Как пишет Washington Post, засекреченная оценка разведки США говорит о том, что ВСУ не смогут дойти до Мелитополя и перерезать сухопутный коридор в Крым. Прогноз привел к скандалам на закрытых заседаниях. Некоторые конгрессмены выступили против «просьбы президента Джо Байдена о выделении более 20 млрд долларов на помощь Украине». Другие члены Республиканской партии США, а также в меньшей степени демократы обвиняют Белый дом в том, что украинской армии не предоставили более мощные вооружения.

    Напомним, из 40 млрд долларов, которые Байден запросил у Конгресса в рамках промежуточного бюджета на первый квартал 2024 года, Украине предназначены 24 млрд долларов.

    Экс-помощник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявлял, что политика Вашингтона в отношении Украины лишь оттягивает поражение ВСУ. По его словам, Америка должна отказаться от санкций и пересмотреть свою политику по поставкам вооружений.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как в США и Польше признали провал контрнаступления украинской армии, однако разошлись в оценках причин неудачи.

    Коментарии (14)
    19 августа 2023, 11:40
    Стало известно о сильном взрыве на окраине Киева

    «Страна»: Сильный взрыв произошел на окраине Киева

    Tекст: Кристина Цыцура

    Сильный взрыв прогремел в пригороде украинской столицы, сообщает издание «Страна».

    В Telegram-канале издания размещено несколько фото, на которых виден черный столб дыма, передает ТАСС.

    В Киевской области и еще четырех регионах на севере и в центре Украины объявили воздушную тревогу. От властей пока не поступало официальных комментариев.

    Также взрыв прозвучал в Черниговской области, сообщило издание «Общественное». В этом регионе тоже объявили воздушную тревогу.

    Ранее сирены звучали в трех городах Украины.

    Коментарии (9)
    18 августа 2023, 22:40
    США, Япония и Южная Корея договорились о новых санкциях против России

    Tекст: Ольга Никитина

    В заявлении лидеров США, Южной Кореи и Японии говорится, что страны готовы вводить скоординированные и «чувствительные» санкции в отношении России и намерены ускорить сокращение зависимости от поставок российских энергоносителей.

    Документ опубликован по итогам переговоров Джо Байдена с Юн Сок Ёлем и Фумио Кисидой в загородной резиденции американского лидера Кемп-Дэвид, передает РИА «Новости».

    Между тем ранее член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин заявила, что санкционная политика США против России провалилась, Соединенные Штаты, поддерживающие Украину, стали беднее «на триллионы» долларов.

    Коментарии (15)
    18 августа 2023, 18:32
    В Венгрии предложили перенаправить идущий через Украину российский газ

    Сийярто: Поступающий в Венгрию газ из России могут направить на «Турецкий поток»

    В Венгрии предложили перенаправить идущий через Украину российский газ
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Валентина Григоренко

    Газ, который идет в Венгрию из России через Украину, можно перенаправить на «Турецкий поток», в случае если транзит прекратится после 2024 года, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

    Как указал Сийярто на пресс-конференции, которая транслировалась в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), Венгрия вовремя среагировала и приняла меры для того, чтобы действия по диверсификации затрагивали не только источники, но и маршруты, поскольку для поставок газа необходимо и то, и другое, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул важность наличия газопровода «Турецкий поток», потому что его пропускная способность в Венгрию 8,5 млрд кубометров, и она может включить весь объем газа, который поступает из России в Венгрию по долгосрочному контракту

    Ранее в МИД Венгрии заявили, что страна не в состоянии обойтись без российского газа, а утверждения о том, что его поставки ведутся по завышенным ценам, являются ложью.

    Коментарии (4)
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    • Индус рвется к власти в США

      Бизнесмен-индуист Вивек Рамасвами неожиданно вышел на второе место в республиканском забеге кандидатов в президенты США. По опросам он уступает только Дональду Трампу, с которым поддерживает хорошие отношения, и теперь явно метит на пост вице-президента. Для России это очень приятный кандидат, благо выступает за роспуск НАТО и отказ от поддержки Украины.

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