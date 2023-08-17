Посол Антонов потребовал прекратить «охоту» США за россиянами

Посол Антонов потребовал от США прекратить «охоту» за гражданами России в «третьих» странах

Tекст: Антон Антонов

Антонов заявил, что Москва «выступает за скорейшее возвращение всех» россиян из американских тюрем, для российской стороны «это безусловный приоритет». Россия считает неприемлемыми спекуляции по данному вопросу, сообщает в Telegram посольство.

Подчеркивается, что Москва всегда была «против «охоты» Вашингтона за россиянами в «третьих» странах», США должны прекратить подобную практику. Однако, по словам Антонова, Белый дом существует «в своем мире», в котором действуют «собственные правила», а интересы других стран игнорируются. «Мы с таким подходом никогда не согласимся», – сказал он.

Антонов подчеркнул, что судьба, здоровье, условия содержания россиян, «томящихся в американских застенках», находятся «в фокусе внимания», Россия «борется за то, чтобы они как можно скорее оказались» дома.

Посол указал, что вопрос «обмена заключенными решается по линии уполномоченных ведомств». Обращаясь к политикам и СМИ в США, он призвал их не мешать работе компетентных органов. «Перестаньте играть на судьбах людей и оставьте поиск необходимых «развязок» профессионалам», – сказал он.

В конце 2022 года россиянин Виктор Бут, отсидевший в иностранных тюрьмах 14 лет по обвинению в торговле оружием, вышел на свободу. Его обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную в России за контрабанду наркотиков. В апреле 2022 года состоялся обмен осужденного в России гражданина США Тревора Рида на россиянина Константина Ярошенко.