  • В НАТО назвали ошибкой слова о вступлении Украины после уступки территорий
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    Индия пошла на принцип против Зеленского
    В Калининграде оценили риски новой блокады со стороны Прибалтики
    В Совфеде озвучили наказание за публикацию видео атак дронов
    Кнайсль объяснила, почему рязанская деревня лучше Мальдив и Сейшел
    В Брянской области ликвидированы украинские диверсанты
    Польша и страны Балтии решили обсудить полное закрытие границы с Белоруссией
    В Крыму озвучили сумму штрафов за фото и видео с военными объектами
    В Турции заявили о снижении вероятности возобновления зерновой сделки
    Российская станция «Луна-25» вышла на орбиту естественного спутника Земли
    Мнения
    Аббас Джума Аббас Джума США навели в Пакистане свой порядок

    План США состоит в том, чтобы не дать Пакистану выстраивать свои отношения с Россией так, как это делает Индия. Увы, Исламабад крайне уязвим и податлив. Чем и пользуются его американские партнеры, а по сути – начальники.

    2 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Зачем Украина пугает Израиль

    Киев и не думает отказываться от шантажа как способа достижения своих целей. С Германией же прокатило. Теперь на очереди Израиль. Тем более сейчас, когда руководство Израиля очень уязвимо для информационных атак.

    3 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Как возник феномен тыловой кровожадности

    Выказывать неукротимую воинственность и непримиримость, сидя на диване, стало не только способом «отвести душу», но и неплохой возможностью, как писал баснописец, «без драки попасть в большие забияки».

    30 комментариев
    16 августа 2023, 19:33

    В США решили не обсуждать прием Украины в НАТО в случае уступки территории

    Кирби: США не обсуждают возможность приема Украины в НАТО в случае уступки территории

    Tекст: Ольга Иванова

    Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби опроверг сообщения об обсуждении возможности включения Украины в НАТО, если она уступит территории России.

    На просьбу подтвердить информацию об обсуждении такого рода возможности по включению Украины в альянс он ответил, что это не соответствует действительности, передает ТАСС.

    Напомним, в НАТО заявили, что Украина могла бы войти в Североатлантический альянс в случае уступок территорий, которые отказывается признавать частью России. При этом советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Киев не пойдет на размен территорий ради членства в НАТО. В альянсе уже признали свое прежнее  заявление ошибкой.

    15 августа 2023, 22:56
    WSJ: США рассматривают военные решения для экспорта зерна с Украины
    WSJ: США рассматривают военные решения для экспорта зерна с Украины
    @ Imago Images/REUTERS

    Tекст: Ольга Никитина

    Вашингтон изучает возможность «военных решений» для защиты судов, экспортирующих сельскохозяйственную продукцию с Украины через дунайские порты, пишут американские СМИ.

    Источник The Wall Street Journal в администрации США сообщил, что объем перевозок, который хочет обеспечить американская сторона, составляет около 4 млн тонн в месяц. При этом он не пояснил, о каких именно вариантах и конкретно «военных решениях» идет речь, передает ТАСС.

    Сообщается, что переговоры на эту тему ведутся американской стороной с Украиной и Турцией, а также странами региона. Речь идет о заходе в дунайские порты Украины более крупных судов и обеспечении мест для их загрузки.

    Между тем заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, комментируя публикацию американского издания, заявила, что США не стремятся к войне с Россией и не располагают военными возможностями в Черном море.

    Ранее экономист Иван Лизан объяснил игру США и ЕС вокруг зерновой сделки.

    Россия неоднократно подчеркивала, что готова вернуться к исполнению зерновой сделки, но для этого должны быть выполнены российские условия.

    Коментарии (21)
    16 августа 2023, 09:02
    Forbes: Киев ввел в бой последнее крупное резервное подразделение
    Forbes: Киев ввел в бой последнее крупное резервное подразделение
    @ REUTERS

    Tекст: Александра Юдина

    Киевский режим направил в зону спецоперации последнее крупное подразделение из резерва – 82-ю десантно-штурмовую бригаду, сообщает обозреватель Forbes Дэвид Экс.

    По словам публициста, численность бригады составляет две тысячи человек, она укомплектована боевыми машинами Stryke и Marder, а также танками Challenger 2, передает RT.

    По информации издания, штурмовая бригада уже осуществляет боевые действия близ Работина в Запорожской области.

    При этом автор заметки указывает, что в случае, когда бойцам необходимо будет отойти для восстановления и отдыха, заменить их будет некому.

    Накануне глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил о почти исчерпанном военном ресурсе Украины. Об этом говорят предварительные итоги боевых действий. Так, с начала СВО силами ВС России уничтожено 458 самолетов, 246 вертолетов, 5761 БПЛА, 11 тыс. танков и других боевых бронированных машин, а также тысячи единиц другой техники ВСУ.

    Коментарии (32)
    16 августа 2023, 10:51
    Первое судно из Одессы прошло через открытый Украиной зерновой коридор
    Первое судно из Одессы прошло через открытый Украиной зерновой коридор
    @ Ukrainian Deputy Prime Minister Oleksandr Kubrakov/REUTERS

    Tекст: Александра Юдина

    Контейнеровоз более чем с 30 тыс. тонн груза Joseph Schulte вышел из порта Одессы, воспользовавшись открытым Киевом временным коридором в Черном море, сообщает глава Мининфраструктуры Украины Александр Кубраков.

    Так, в своем Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) он указал, что контейнеровоз движется по установленному для гражданских судов временному коридору в сторону Босфора, передает «Коммерсант».

    Известно, что судно находилось в Одесском порту с 23 февраля прошлого года. Joseph Schulte стал первым судном, вышедшим из порта Одессы с 16 июля.

    Накануне американские СМИ писали, что Вашингтон изучает возможность «военных решений» для защиты судов, экспортирующих сельскохозяйственную продукцию с Украины через дунайские порты.

    Утром в среду стало известно, что инфраструктура одного из украинских портов на Дунае в Одесском регионе была повреждена минувшей ночью.

    Коментарии (57)
    16 августа 2023, 01:43
    В США рассказали, как Россия «играет» с американскими Patriot на Украине

    Экс-разведчик ВС США Риттер: Россия истощает поставленные Украине системы Patriot

    В США рассказали, как Россия «играет» с американскими Patriot на Украине
    @ Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские силы истощают запасы ракет к западным зенитным комплексам Patriot («Пэтриот»), поставленным вооруженным силам Украины, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.

    Риттер в интервью YouTube-каналу Gegenpol сказал, что Patriot обладают системой, которая позволяет автоматически фиксировать цель и выпускать ракету в ответ на возникшую угрозу.

    «Россияне «играют» с этим алгоритмом, заставляя «Пэтриоты» истратить все свои снаряды», – приводит его слова РИА «Новости».

    В результате, продолжил бывший американский разведчик, это позволяет беспрепятственно наносить удары и по самим ЗРК, и по стратегическим целям, которые находились под их прикрытием.

    Риттер подчеркнул, что у Запада уже нет в наличии нужного количества этих установок, чтобы пополнить украинские запасы.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как СВО истощила западные резервы ПВО для Украины.

    Коментарии (10)
    16 августа 2023, 11:54
    Политолог: «Военные решения» США по защите украинских портов спровоцируют мировую войну

    Политолог Лизан: Реализация «военных решений» США по защите украинских портов спровоцируют новую мировую войну

    Политолог: «Военные решения» США по защите украинских портов спровоцируют мировую войну
    @ NURPHOTO/REUTERS

    Tекст: Дарья Волкова

    Участие США в военной защите портов Украины повлечет за собой прямое противостояние американской армии с российской. Вашингтон, скорее всего, не станет так рисковать, сказал газете ВЗГЛЯД политолог и экономист Иван Лизан. Ранее стало известно о поиске в США возможных «военных решений» для защиты украинских портов.

    «Украина в США стала частью внутриполитической борьбы. И за идеей о «военных решениях», скорее всего, стоят те, кто хочет втянуть Штаты в открытое противостояние с Россией и развязать новую мировую войну. Но не думаю, что Вашингтон ради украинского зерна станет в это ввязываться и перебрасывать туда военные корабли», – сказал политолог и экономист Иван Лизан.

    «Да и Турция наверняка не согласится на планы США. Кроме того, не очень понятно, что американцы собрались защищать. Россия с определенной периодичностью наносит удары по портам Украины, в том числе по тем, которые расположены на Дунае. Учитывая, что они небольшие и расположены достаточно компактно, мы разрушили или повредили большую их часть», – рассуждает собеседник.

    «Очевидно, что ВС РФ оставили перед собой целью не столько уничтожение дунайских пристаней, сколько остановку судоходства на водной артерии. Эти действия покажут страховщикам, что там небезопасно. Тогда компании просто перестанут страховать корабли», – акцентирует эксперт.

    «Таким образом, мы нанесем серьезный ущерб украинскому судоходству и экономике, а также исключим ряд военных угроз для себя. При этом отмечу, что мы не бьем по коммерческим судам на Дунае, ведь зачастую они принадлежат не Украине, а третьим странам», – заключил Лизан.

    Ранее американские СМИ сообщили, что в Вашингтоне изучают возможные «военные решения» для судов, экспортирующих сельскохозяйственную продукцию с Украины через дунайские порты. Источник The Wall Street Journal в администрации США отметил, что объем перевозок, который хочет обеспечить американская сторона, составляет около 4 млн тонн в месяц. При этом он не пояснил, о каких именно вариантах и конкретно «военных решениях» идет речь.

    Сообщается, что переговоры на эту тему ведутся американской стороной с Украиной и Турцией, а также странами региона. Речь идет о заходе в дунайские порты Украины более крупных судов и обеспечении мест для их загрузки.

    Между тем заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, комментируя публикацию американского издания, заявила, что США не стремятся к войне с Россией и не располагают военными возможностями в Черном море.

    Ранее экономист Иван Лизан объяснил игру США и ЕС вокруг зерновой сделки. Россия неоднократно подчеркивала, что готова вернуться к исполнению зерновой сделки, но для этого должны быть выполнены российские условия.

    Напомним, российская армия регулярно наносит удары по украинским портам и инфраструктуре на Дунае. Так, ранним утром в среду прогремели взрывы в Измаиле и Рени. Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, зачем Россия бьет по речным портам и как это связано с планами Зеленского продолжить экспорт зерна в Европу.

    Коментарии (19)
    15 августа 2023, 21:30
    В Совфеде оценили идею обмена территорий Украины на членство в альянсе

    Сенатор Долгов: Вступление даже части Украины в НАТО для России неприемлемо

    В Совфеде оценили идею обмена территорий Украины на членство в альянсе
    @ NURPHOTO/REUTERS

    Tекст: Андрей Резчиков

    На Западе стараются хоть каким-то образом сохранить значительную часть территории нынешней Украины под своим контролем, чтобы использовать ее в качестве плацдарма против России. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал сенатор Константин Долгов. Ранее в руководстве НАТО допустили членство Украины в альянсе при уступках территорий России.

    «Наша позиция не менялась. Членство Украины в любой конфигурации в НАТО категорически неприемлемо. Это одна из основных причин проведения специальной военной операции», – считает Константин Долгов, зампред комитета Совета Федерации по экономической политике.

    По его словам, с одной стороны, на Западе хотят нащупать «единые позиции по части слива киевского режима». «Все трезвомыслящие эксперты понимают, что дело проиграно, об этом даже на CNN говорят, хотя это самый пробайденовский ресурс», – напомнил Долгов. С другой стороны, «ни одна администрация США, даже Джо Байдена, не будет связывать себя 5-й статьей Устава НАТО с Украиной».

    «Кроме того, вступление даже части Украины в альянс противоречит российским интересам. Но на Западе стараются каким-то образом сохранить значительную часть территории нынешней Украины под своим контролем, чтобы использовать ее в качестве плацдарма против России. Для США важен дополнительный выход через Украину к Черному морю, это стратегическая задача», – подчеркнул сенатор.

    «Поэтому любое приближение натовской военной инфраструктуры к нашим границам – это угроза. Даже нынешняя дислокация сил создает угрозу, поэтому выход альянса на новые рубежи восточнее Польши и Венгрии – тоже угроза, равно как и вступление Финляндии в НАТО», – пояснил собеседник.

    В свою очередь киевский политолог Алексей Нечаев напомнил, что идея принимать Украину в НАТО частями всплывает в публичном пространстве на протяжении нескольких месяцев. «Все началось с того, что эту мысль распространили через The New York Times в конце мая, то есть еще до начала так называемого контрнаступа ВСУ, результаты которого оказались негативными для Запада», – указал политолог.

    «Суть этой идеи состояла в том, чтобы обратиться к опыту 50-х годов и истории сосуществования ФРГ и ГДР. Тогда Западная Германия вступила в альянс без особых проблем, однако она не находилась в состоянии войны с ГДР. Более того, оба государства были международно признанными. Но эта модель к Украине едва ли применима: вторую Украину пока никто не создавал», – отметил эксперт.

    «Затем в июле схожую идею озвучил бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен. Конечно, слова отставного и несколько безответственного чиновника можно было бы проигнорировать. Но это явно не тот случай, поскольку Расмуссен с 2022 года отвечает в офисе Зеленского за разработку так называемых гарантий безопасности для Украины. Это значимая фигура», – добавляет киевский политолог.

    «И вот теперь, в августе, когда результаты «контрнаступа» огорчают даже самых упертых оптимистов на Западе, с идеей о «частичном» членстве Украины в НАТО выступает представитель канцелярии действующего генсека альянса. Таким образом, статусность этой задумки управляемо повышается по простой схеме: «СМИ – отставной, но важный политик – представитель канцелярии генсека». Так формируется общественное мнение не только на Западе, но и внутри самой Украины», – пояснил Нечаев.

    «Что касается содержательной части идеи, то она вызывает ряд вопросов. Например, если Харьков и Одесса оказываются под контролем НАТО, устроит ли это Россию? Учитывая подлетное время натовских ракет до Москвы, ответ очевиден – нет, Россию такое положение дел не устроит. Это же касается и Киева, который должен оставаться вне НАТО», – рассуждает политолог.

    «Да и если представить Западную Украину в составе НАТО – это тоже не шутки. В советские времена там располагался целый Прикарпатский военный округ, границы которого охватывали целиком или частично почти 10 областей. Речь идет о гигантских территориях, операционная емкость которых позволяет влегкую создавать проблемы для национальной безопасности России», – добавил эксперт.

    «Иными словами, даже Западная Украина в составе НАТО – это уже проблема для нас. Причем несопоставимо большая, чем присутствие той же Финляндии в альянсе. В этой связи важно понимать простую вещь: урегулирование конфликта на Украине невозможно без создания новой архитектуры безопасности в Европе. Украинский кризис – лишь частное проявление более масштабного кризиса в отношениях России и НАТО. И упрощения вроде тех, которые озвучил Йенссен, здесь недопустимы», – резюмировал Нечаев.

    О том, что Украина могла бы войти в Североатлантический альянс в случае уступок территорий, которые отказывается признавать частью России, заявил во вторник глава штаба генсека НАТО Стиан Йенссен. Чиновник добавил, что обсуждение возможного статуса после войны уже ведется, а решение конфликта через уступки территорий могло бы стать возможным решением.

    Представитель украинского МИДа Олег Николенко назвал заявление Йенссена абсолютно неприемлемым.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев считает идею Йенссена «любопытной». Он добавил, что вопрос заключается в том, что «все якобы их территории – в высшей степени спорные». Как пишет Медведев в своем Telegram-канале, при заходе в НАТО киевским властям «надо будет отказаться даже от самого Киева, столицы Древней Руси» и перенести столицу во Львов.

    На прошлой неделе министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что все больше стран призывают Украину пойти на переговоры с Россией для урегулирования конфликта. По его словам, из-за этого будущий политический сезон станет сложным для Киева.

    Коментарии (8)
    15 августа 2023, 20:14
    Зеленскому пожаловались на эффективность «Ланцетов» и «Орланов»

    В ВСУ рассказали Зеленскому об эффективности российских «Ланцетов» и «Орланов»

    Зеленскому пожаловались на эффективность «Ланцетов» и «Орланов»
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские беспилотные аппараты «Ланцет» и «Орлан» усложняют значительно жизнь для украинских военных, заявили военнослужащие ВСУ президенту Украины Владимиру Зеленскому, сообщил глава офиса главы государства Андрей Ермак.

    Украина «не имеет права» игнорировать проблемы с «Ланцетами» и «Орланами», о которых рассказали бойцы ВСУ в ходе визита Зеленского в Запорожье, заявил Ермак, передает ТАСС. По его словам, на Украине исследуются эти аппараты, и данные передаются «странам-партнерам» для изучения.

    Ранее президент России Владимир Путин призвал увеличивать в процентном соотношении количество выпускаемых образцов новейшего вооружения, в том числе «Ланцетов».

    Коментарии (17)
    15 августа 2023, 20:54
    Военнослужащие ВСУ сняли новое видео подбитых танков Leopard

    Tекст: Ольга Иванова

    На Украине становится популярным видео, которое во вторник распространяет издание «Страна», это кадры двух подбитых немецких танков Leopard, его сняли военные ВСУ.

    Военнослужащие ВСУ сняли видео с борта бронетехники, видно, что они едут по грунтовой дороге, на обочинах которой находятся два поврежденных Leopard, где именно проходила съемка неизвестно, передает РИА «Новости».

    Напомним, украинское контрнаступление на ряде направлений началось 4 июня. В бой были брошены бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе немецкими танками Leopard. Позднее кадры с разбитыми на поле боя этими машинами вызвали резонанс на Западе.

    Ранее военкоры показали уничтожение шведской БМП ВСУ из гранатомета.

    Коментарии (6)
    16 августа 2023, 05:27
    В Измаиле и Рени на Украине прогремели взрывы

    ТАСС: В Измаиле и Рени на Украине прозвучали взрывы

    Tекст: Ольга Никитина

    Взрывы прозвучали ранним утром среды, 16 августа, в городах Измаил и Рени на Украине, пишут украинские СМИ.

    В Одесской области объявлена воздушная тревога, передает ТАСС.

    В ночь на вторник взрывы прозвучали в Хмельницком, а также во Львовской и Днепропетровской областях Украины.

    Коментарии (11)
    16 августа 2023, 04:56
    Американский журналист: Только Путин пытался предотвратить конфликт на Украине

    Журналист Хинкл: Путин единственный пытался предотвратить конфликт на Украине

    Американский журналист: Только Путин пытался предотвратить конфликт на Украине
    @ Kremlin Pool/via Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Владимира Зеленского не волновали жизни украинцев, только российский президент Владимир Путин пытался предотвратить конфликт на Украине, заявил американский журналист Джексон Хинкл.

    Хинкл в своем блоге на YouTube заявил, что происходящее в Киеве «никого не беспокоит». «Кто действительно думал об этом, так это Путин», – приводит его слова РИА «Новости».

    На протяжении восьми лет российский лидер пытался сделать все возможное, чтобы урегулировать конфликт на Украине путем дипломатии, предотвратить гибель людей, напомнил журналист.

    По его словам, президент России «был прав на 100%», однако все мирные инициативы российского руководства, включая Минские соглашения, отвергались Киевом.

    Ранее бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что президент России Владимир Путин разгадал план киевского режима по захвату Донбасса и Крыма и потому произвел превентивный удар.

    Коментарии (14)
    16 августа 2023, 03:49
    Источник: MИ-6 подготовила отряд украинских боевиков для отправки в Африку

    РИА «Новости»: MИ-6 подготовила карательный отряд украинских боевиков для отправки в Африку

    Источник: MИ-6 подготовила отряд украинских боевиков для отправки в Африку
    @ t.me/V_Zelenskiy_official

    Tекст: Ольга Никитина

    Британская разведслужба MИ-6 с целью противодействия развитию сотрудничества между Россией и странами Африки подготовила к отправке на южный континент диверсионно-карательный отряд из украинских боевиков, сообщил военно-дипломатический источник.

    По информации источника РИА «Новости», отряд состоит из боевиков украинских националистических и неонацистских формирований. В июле 2023 года киевский режим по просьбе британских властей оказал максимальное содействие представителям британской разведки MИ-6 и спецподразделения SAS, которые отобрали сотню боевиков со значительным боевым опытом на «восточном фронте», сообщил он.

    В задачи отряда, по данным источника, входят диверсии, в том числе на объектах инфраструктуры, и ликвидация африканских лидеров, которые ориентированы на сотрудничество с Россией.

    Отправить отряд в Африку, как сообщается, собираются во второй половине августа. Судно с ними отойдет из порта Измаил в город Омдурман в Судане.

    Командующим подразделения назначен офицер Главного управления разведки (ГУР) Украины Виталий Пращук, уроженец Винницкой области, который уже привлекался к участию в совместных спецоперациях ГУР и британской разведки в Зимбабве, сообщил источник.

    В Кремле ранее отмечали, что ряд стран ревностно относится к улучшению отношений России со странами Африки.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, что больше всего нервирует Запад в налаживании отношений между Россией и Африкой.

    Коментарии (29)
    16 августа 2023, 15:36
    В Брянской области ликвидированы украинские диверсанты
    В Брянской области ликвидированы украинские диверсанты
    @ ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские диверсанты пытались подготовить в Брянской области теракт, они пользовались дронами с наклейками «Собственность ФСБ России», сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

    Боевики пытались пройти границу в Стародубском районе региона, уничтожены четыре украинских диверсанта, сообщили в Центре ТАСС.

    На месте боестолкновения нашли иностранное вооружение, взрывные устройства, приборы связи, навигации, а также FPV-беспилотники с наклейками «Собственность ФСБ России» и российской символикой.

    Это говорит о подготовке провокаций и диверсий боевиками на территории России, подчеркнули в ведомстве.

    Во вторник глава Брянской области Александр Богомаз сообщал, что украинская ДРГ пыталась проникнуть в регион, пострадал один человек.

    Коментарии (7)
    16 августа 2023, 13:06
    В США заявили о разногласиях на Украине по вопросу продолжения контрнаступления

    Newsweek: В Киеве возникли разногласия о целесообразности продолжения контрнаступления

    В США заявили о разногласиях на Украине по вопросу продолжения контрнаступления
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Киеве на фоне отсутствия успехов ВСУ встал вопрос о целесообразности продолжения контрнаступления, сообщает американское издание Newsweek со ссылкой на источники.

    Отсутствие реальных успехов на фронте усилило стратегическую полемику на высшем уровне украинских властей, передает ТАСС.

    Командование ВСУ во главе с главнокомандующим Валерием Залужным настаивают на необходимости продолжать попытки контрнаступления. При этом другие высокопоставленные чиновники считают, что украинским войскам стоит остановиться на нынешних позициях.

    Источники издания сообщают, что руководство Украины было введено военными в заблуждение по поводу потенциальных успехов контрнаступления, так как им дали чрезмерно позитивные оценки.

    Кроме того, отмечает Newsweek, если ВСУ не достигнут никаких успехов, то президент Украины Владимир Зеленский будет выглядеть на Западе «упрямым и ненадежным партнером», а цели Киева сочтут «чрезмерно амбициозными».

    Сейчас, по словам источника, Киеву важно продемонстрировать Западу, что «Украина не является иррациональным актором».

    Газета ВЗГЛЯД отмечала, что военные возможности Украины почти исчерпаны.

    Коментарии (7)
    16 августа 2023, 02:48
    В Киеве призвали украинцев «настроиться на долгую борьбу»

    Вице-премьер Украины Верещук: Конфликт закончится еще не скоро

    В Киеве призвали украинцев «настроиться на долгую борьбу»
    @ Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Боевые действия на Украине завершатся еще не скоро, конфликт «будет долгим и трудным», заявила вице-премьер страны Ирина Верещук.

    Верещук убеждена, что все прогнозы о том, что конфликт продлится еще «две-три недели», «до конца года» или завершится «следующей весной», – неправда, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

    Украинцам, уверена она, нужно «настроиться на длительную и тяжелую борьбу».

    В США ранее также заявляли, что военные действия на Украине будут идти и в 2024 году.

    Президент Владимир Путин отмечал, что Вашингтон подливает масло в огонь украинского конфликта.

    Коментарии (12)
    16 августа 2023, 06:13
    Калужскую область пытались атаковать три украинских дрона

    Минобороны: Средства ПВО России уничтожили три украинских беспилотника над Калужской областью

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские средства противовоздушной обороны ранним утром среды, 16 августа, пресекли попытку киевского режима осуществить террористическую атаку тремя беспилотниками по объектам на территории Калужской области, сообщило Минобороны.

    В Telegram-канале военного ведомства уточняется, что попытку атаки киевский режим предпринял около 5.00 мск.

    Российские средства ПВО своевременно обнаружили и уничтожили все украинские дроны. Разрушений удалось избежать, никто не пострадал, сообщили в Минобороны.

    Во вторник киевский режим попытался совершить террористическую атаку с применением беспилотника на территории Белгородской области.

    Коментарии (2)
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    Рублю пророчат скорое укрепление

    Жесткий шаг, на который Центробанк пошел ради того, чтобы остановить падение рубля, привел к неожиданной реакции российской валюты. Курс рубля вместо укрепления снова начал слабеть. Почему его продолжает качать в разные стороны, а также когда и на каком уровне рубль наконец стабилизируется? Подробности

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    Британия засылает против России в Африку украинских боевиков

    Британская MI6 собирается отправить в Африку 100 военных с Украины. Отмечается, что задача нового соединения будет заключаться в ликвидации пророссийски настроенных африканских лидеров и исполнение диверсий и провокаций. Почему Лондон сделал ставку на украинских карателей? Подробности

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    Военные возможности Украины повисли на волоске

    Военный ресурс Украины почти исчерпан, а СВО показала, что сегодня на поле боя нет ничего «неуязвимого для российского оружия», заявил министр обороны Сергей Шойгу. В экспертной среде отмечают, что провал украинского контрнаступления стал главным показателем истинного положения дел в ВСУ. Но недооценивать противника, которого поддерживает Запад, было бы ошибкой. Подробности

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    Неполадки с авиатехникой стали частью немецкой дипломатии

    Глава МИД Германии вновь пропустила важную дипломатическую встречу, и вновь по одной и той же причине – в связи с техническими неполадками самолета. Подобные проблемы удивительным образом преследуют в последние годы многих немецких политиков, в том числе Ангелу Меркель и Урсулу фон дер Ляйен. Что скрывается за столь частыми проблемами немецкой правительственной авиации? Подробности

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    Украина скопировала опыт «Аль-Каиды» при атаке на «Москва-Сити»

    ВСУ вновь предприняли попытку атаки на Москву. Отмечается, что в результате налета БПЛА незначительно повреждены фасады столичного бизнес-центра «Москва-Сити», происшествие обошлось без жертв. Какие цели преследует противник и как России отвечать на его действия? Подробности

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    • Сорос уходит из Европы

      Наследник Джорджа Сороса, его сын Алекс, который теперь управляет семейной империей, резко сократил количество ее сотрудников и решил закрыть большинство проектов в Европе. Судя по всему, он переключается на борьбу за власть в США, при том, что глобальная цель Сороса остается прежней – мировое господство.

    • Париж разозлен на США из-за Нигера

      Во Франции в бешенстве от поведения американцев, которые пытаются разрулить ситуацию в Нигере в свою пользу. Интересами Парижа они при этом, как выяснилось, готовы пожертвовать, хотя Франция вроде бы союзник США, а контроль за Нигером для французов крайне важен. Настолько, что они готовы за него воевать.

    • Расплата Европы за конфликт с Россией

      Финансовые аналитики пророчат Евросоюзу «мучительную расплату» за конфликт с Россией и рецессию уже в следующем году с возможным сокращением экономики на 5%. Особенно тяжело придется Германии, чей ВВП падает уже сейчас. У США, напротив, дела не так плохи: Америка продолжает богатеть за счет Европы.

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