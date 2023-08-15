На Украине не захотели отдавать территории в обмен на членство в НАТО

Эксперт провел параллели между Украиной и бегством США из Афганистана

Политолог Ткаченко предрек украинским политикам эвакуацию из аэропорта Борисполь

Tекст: Андрей Резчиков

«Для Штатов Украина не является стратегически важным вопросом с точки зрения безопасности. Однако Джо Байден слишком сильно поднял ставки в конфликте на Украине, говоря о том, что этот конфликт якобы ведется за будущее планеты и всей международной безопасности. В действительности Украина не имеет к этому особого отношения», – считает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

Эксперт не исключает, что в будущем США могут перестать оказывать поддержку Украине, как это произошло ранее с Афганистаном. «Украина должна внимательно следить за историей Афганистана. Когда США откажут ей в поддержке, украинским политикам наверняка захочется попасть в тот самолет, который будет вывозить американцев из аэропорта Борисполь», – отметил Ткаченко.





По словам политолога, нынешний украинский конфликт – это определение правил существования больших государств в многополярном мире. «Украина – это частный случай, когда великие державы вырабатывают правила поведения в многополярном мире. Да, между полюсами могут быть нейтральные зоны, и тогда малые страны либо будут выполнять роль честных посредников (как ОАЭ, например), либо примкнут к одному из альянсов, формирующихся возле полюсов», – пояснил собеседник.

«Кроме того, в Соединенных Штатах нет особой преемственности в сфере внешней политики. Новому президенту и администрации незатруднительно с электоральной точки зрения отказаться от политики предшественника. Это украинцам тоже следует учитывать», – добавил эксперт.

Ткаченко напомнил, что решение о вводе американских войск в Афганистан в октябре 2001 года принимал Джордж Буш – младший, «но как только Барак Обама пришел к власти, он начал говорить о том, что из Афганистана надо уходить». После прихода на президентский пост Дональда Трампа в США вновь заговорили о сохранении американского присутствия в Афганистане. «Но вот приходит Байден и завершает цикл Обамы», – добавил собеседник.

Напомним, ровно два года назад, 15 августа 2021 года, радикальное движение «Талибан» (против которого введены санкции ООН) объявило о полном контроле над территорией Афганистана. Всего за сутки президент Афганистана Ашраф Гани с позором покинул страну и подал в отставку. Власть перешла к переходному правительству, которое постепенно передало власть талибам.

В августе 2021 года Соединенные Штаты вывели последние свои войска из Афганистана, прекратив свое военное присутствие там спустя почти 20 лет. Уход США из Афганистана привел к кризису беженцев, поскольку многие афганцы бежали. Некоторые из них падали с американских самолетов.

По оценкам западных экспертов, на войну в Афганистане правительство США потратило 2,3 трлн долларов. Война привела к гибели 2324 американских военнослужащих, 3917 американских подрядчиков и 1144 солдат союзников.

Весной этого года глава российского МИД Сергей Лавров назвал нынешнюю ситуацию на Украине попыткой создать второй Афганистан. По его словам, сейчас Украина становится «центром мировой политики». «Те, кто пытались сделать Афганистан центром мировой политики, пытаются сейчас заменить Афганистан Украиной. И мы все понимаем, о чем здесь речь», – говорил министр.