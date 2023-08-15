Экс-агент ЦРУ Джонсон: ВСУ бегут из-под Харькова из-за наступления России

Tекст: Ольга Никитина

Джонсон в интервью журналисту Стивену Гарднеру сообщил, что Россия «начала наступление под Харьковом и оказывает серьезное давление на широком фронте». ВСУ тем временем отступают, передает РИА «Новости» слова эксперта.

Для сдерживания «такого натиска», по словам Джонсона, Украина не обладает ни достаточным количеством оружия, ни боеприпасами. Помимо этого, для продолжения боев у ВСУ, по его словам, нет нужного количества установок контрбатарейной борьбы и систем противоракетной обороны.

Ранее сообщалось, что подконтрольные Киеву власти Купянского района Харьковской области объявили обязательную эвакуацию населения.

Как отмечал американский военный разведчик в отставке Скотт Риттер, в случае отказа Киева принять условия Москвы и дальнейшего затягивания украинского конфликта Россия будет вынуждена продолжить спецоперацию, разгромить вооруженные силы Украины (ВСУ) и освободить Одессу, Николаев и Харьков.