То, что стало на Украине трагедией, в Западной Африке может оказаться фарсом, в финале которого нас ожидает полюбовное соглашение всех заинтересованных сторон. Круг настоящих самоубийц в мировом сообществе довольно узок, и на других континентах дураков поступать по примеру Украины особенно не находится.0 комментариев
Экс-агент ЦРУ заявил о натиске российских сил под Харьковом
Экс-агент ЦРУ Джонсон: ВСУ бегут из-под Харькова из-за наступления России
Вооруженные силы Украины отступают под Харьковом из-за российского наступления, заявил бывший агент Центрального разведуправления США Ларри Джонсон.
Джонсон в интервью журналисту Стивену Гарднеру сообщил, что Россия «начала наступление под Харьковом и оказывает серьезное давление на широком фронте». ВСУ тем временем отступают, передает РИА «Новости» слова эксперта.
Для сдерживания «такого натиска», по словам Джонсона, Украина не обладает ни достаточным количеством оружия, ни боеприпасами. Помимо этого, для продолжения боев у ВСУ, по его словам, нет нужного количества установок контрбатарейной борьбы и систем противоракетной обороны.
Ранее сообщалось, что подконтрольные Киеву власти Купянского района Харьковской области объявили обязательную эвакуацию населения.
Как отмечал американский военный разведчик в отставке Скотт Риттер, в случае отказа Киева принять условия Москвы и дальнейшего затягивания украинского конфликта Россия будет вынуждена продолжить спецоперацию, разгромить вооруженные силы Украины (ВСУ) и освободить Одессу, Николаев и Харьков.