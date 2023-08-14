То, что стало на Украине трагедией, в Западной Африке может оказаться фарсом, в финале которого нас ожидает полюбовное соглашение всех заинтересованных сторон. Круг настоящих самоубийц в мировом сообществе довольно узок, и на других континентах дураков поступать по примеру Украины особенно не находится.0 комментариев
Камаз дал прогноз резкого роста рынка тяжелых грузовиков в России
В этом году рынок тяжелых грузовиков (массой 14–40 тонн) в России может резко вырасти минимум до 120 тыс. штук, сообщил гендиректор компании Сергей Когогин кулуарах форума «Армия-2023».
В 2022 году рынок тяжелых грузовиков составил 75 тысяч штук, в 2023 году рост продаж ожидается примерно на 60%, передает РИА «Новости».
«Это вообще аномально большой рынок за последние 15 лет, по-моему, где-то на уровне 2012 года было нечто подобное, но тогда совершенно другие машины были, меньшей грузоподъемности», – сказал гендиректор Камаза.
Кроме этого, Когогин отметил, что Китай активно занимает рынок, поэтому растет спрос: это дороги, аномально высокий объем – это самосвалы, также восстанавливается рынок тягачей. «Обычно 50% были магистральные тягачи, 50% все остальное. В этом году самосвалы превзошли тягачи», – уточнил он.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что «Камаз» увеличил поставки автомобилей армию в 17,6 раз.